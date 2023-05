Do odkritja pljučne hipertenzije meseci ali celo leta

Pravega števila obolelih s pljučno hipertenzijo, ene težjih redkih bolezni, ki ji je posvečen današnji 5. maj, ne poznamo, pravi dr. Polona Mlakar, specialistka interne medicine Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergije. A če je govora o redkejših oblikah, kakršni sta pljučna arterijska in kronična trombembolična pljučna hipertenzija, se številka vrti okrog dvesto.

Pljučna hipertenzija spada v kategorijo redkih bolezni, za katere je značilno, da prizadenejo manj kot pet oseb na deset tisoč prebivalcev. Pri pljučni hipertenziji se predvideva, da na milijon prebivalcev zboli med petdeset in sto ljudi, dodaja Mlakarjeva, ki se z diagnostiko in zdravljenjem redkih oblik te bolezni ukvarja osem let: »Določene oblike pljučne hipertenzije, tiste, ki niso povezane z boleznimi pljuč ali levo stranjo srca, so prav zares redke. Tudi to in nespecifični simptomi so razlog, da velikokrat traja več mesecev, celo let do postavitve pravilne diagnoze.« Stroka si po besedah Mlakarjeve prizadeva, da bi diagnozo postavili v čim bolj zgodnji fazi bolezni, saj se je izkazalo, da zgodnja uvedba specifične terapije pomembno izboljša preživetje bolnikov in kakovost življenja.

Težka sapa

Za pljučno hipertenzijo je značilen povišan krvni tlak v pljučnem krvnem obtoku. »Vzroki za nastanek so številni in nekaterih od njih še ne poznamo povsem. Zbolijo tako mladi kot starejši, tisti, ki so bili prej povsem zdravi, ali drugi z že obstoječimi pridruženimi boleznimi,« bolezen opisuje Mlakarjeva.

Polona Mlakar, specialistka interne medicine Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergije FOTO:Osebni arhiv

Če imate vztrajne težave v smislu težke sape, ki je nikakor ne morete pojasniti, ne čakajte predolgo, obrnite se na izbranega zdravnika za dodatne preiskave. Dr. Polona Mlakar

Simptome, kot so občutek težkega dihanja, zasoplost, utrujenost, občutek omedlevice, zmanjšana fizična zmogljivost, bi opisal tudi vsak astmatik. Tudi zato je pljučna hipertenzija večkrat spregledana, pozno prepoznana oziroma napačno diagnosticirana. Mlakarjeva pojasnjuje: »Seveda ne smemo pozabiti, da je to redka bolezen in nanjo ne smemo pomisliti takoj, ko nekdo začne težko dihati. V povprečju so bolniki z idiopatsko pljučno arterijsko hipertenzijo mlajši, medtem ko so tisti s pogostimi oblikami pljučne hipertenzije zaradi bolezni srca in pljučnih bolezni starejši.«

Osrednji simptom pljučne hipertenzije je resda težka sapa, ki se sprva pojavlja ob naporu, ob napredovanju bolezni pa lahko tudi že v mirovanju, pravi Mlakarjeva. Posebej je treba biti po njenem pozoren na pojav težke sape, ki je ni mogoče pojasniti z bolnikovo starostjo, pridruženimi boleznimi ali slabo kondicijo: »Alarmantni simptomi pa so nedvomno izguba zavesti ob naporu, izkašljevanje krvi, pomodrevanje ustnic in ob pojavu desnostranskega srčnega popuščanja otekanje v spodnje okončine, trebuh.«

200 obolelih za redkejšimi oblikami pljučne hipertenzije je v Sloveniji

Pred več kot tremi desetletji, ko specifična zdravila za pljučno hipertenzijo niso bila na voljo, je bilo srednje preživetje bolnikov po podatkih Mlakarjeve 2,8 leta: »Z razvojem učinkovitih specifičnih zdravil, drugih kirurških tehnik in možnosti transplantacije pljuč pa se je njihovo preživetje pomembno povečalo in lahko dočakajo tudi starost, kakršno bi doživeli, če bolezni ne bi imeli.«

Najpogostejši obliki pljučne hipertenzije se pojavljata pri srčnih in pljučnih bolnikih, predvsem starejših, pogosto kadilcih, s prekomerno težo, sladkorno ... FOTO: Blaž Samec

Ogrožene mlade ženske

Najpogostejši obliki pljučne hipertenzije – venska hipertenzija in tako imenovano pljučno srce – se pojavljata pri srčnih in pljučnih bolnikih, predvsem starejših, pogosto kadilcih, s prekomerno težo, sladkorno boleznijo, arterijsko hipertenzijo, pojasnjuje Mlakarjeva: »Pri redkejših oblikah, kot je idiopatska pljučna arterijska hipertenzija, bolezen neposredno prizadene same pljučne arterije; zbolevajo predvsem mlade ženske v rodnem obdobju.«

2,8 leta je bilo pred 30 leti srednje preživetje bolnikov s pljučno hipertenzijo

Preventiva

Preventiva pri najpogostejših oblikah pljučne hipertenzije je, kot pravi Polona Mlakar »zdrav način življenja, z redno telesno aktivnostjo, uravnoteženo pestro prehrano, vzdrževanje zdrave telesne teže, izogibanje škodljivim razvadam ter obvladovanje stresnih okoliščin in zdrav način čustvovanja«: »Za redkejše oblike pljučne hipertenzije ta povezava ni znana, čeprav pa zdrav slog življenja nedvomno vedno pripomore k temu, da se vse bolezni, h katerim smo genetsko nagnjeni, pojavijo v blažji obliki in morda celo manj pogosto.«