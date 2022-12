Do prihrankov z manjšo rabo energije

Če smo pred časom iskali načine za zmanjšanje rabe energije predvsem z ekološkega vidika, je danes položaj drugačen in ključno vlogo igrajo predvsem cene energentov in zanesljivost njihove dobave. Temperature so se že znižale in notranje prostore je treba ogrevati. Zato so praktični nasveti, kako do prihranka brez prevelikega odrekanja, zelo iskani in zaželeni, naj gre za toplotno ali električno energijo. Tega se zavedajo tudi v Petrolu, kjer poudarjajo pomen partnerstev v tem času, svojim uporabnikom in partnerjem pa pomagajo najti najboljšo rešitev za smotrnejšo rabo energije.

Z majhnimi koraki do manjše rabe energije

Ko gre za energijo v vašem domu, šteje vsak nasvet, ki pomaga do večje energijske učinkovitosti oziroma manjše rabe energije. V Petrolu poudarjajo, da so pri tem pomembna preprosta vodila, ki so se jih držali že naši stari starši. Te smernice so:

Ugašamo luči , kadar jih ne potrebujemo. Zamenjamo jih z LED-svetili, ki so energijsko učinkovitejša, in uporabljamo naravno svetlobo, kjer in kadar je možno.

, kadar jih ne potrebujemo. Zamenjamo jih z LED-svetili, ki so energijsko učinkovitejša, in uporabljamo naravno svetlobo, kjer in kadar je možno. V primeru nakupa bele tehnike upoštevamo energijsko učinkovitost kot eno izmed ključnih dejavnikov odločitve. Skrbimo za optimalno stanje naprav, kot sta hladilnik in zamrzovalnik, ter ju po potrebi očistimo odvečnega sloja ledu.

kot eno izmed ključnih dejavnikov odločitve. Skrbimo za optimalno stanje naprav, kot sta hladilnik in zamrzovalnik, ter ju po potrebi očistimo odvečnega sloja ledu. Izključimo elektronske naprave , ko jih ne uporabljamo, ter smo pozorni, da jih nimamo v stanju pripravljenosti . To velja tudi za naše prenosne računalnike in polnilce za mobilnike.

, ko jih ne uporabljamo, ter smo pozorni, da jih . To velja tudi za naše prenosne računalnike in polnilce za mobilnike. Pri pranju in sušenju perila uporabljamo energijsko varčne naprave in jih prižigamo v času nižje tarife elektrike: ponoči med 22. in 6. uro naslednji dan ter ves dan ob sobotah, nedeljah in praznikih.

perila in jih prižigamo v času nižje tarife elektrike: ponoči med 22. in 6. uro naslednji dan ter ves dan ob sobotah, nedeljah in praznikih. Zapiramo vodo med miljenjem in za pomivanje posode uporabljamo pomivalni stroj. Ta namreč porabi kar 6-krat manj vode kot pomivanje na roke.

FOTO: Petrol

Kako pa lahko z majhnimi spremembami prihranimo pri ogrevanju prostorov

Pozimi se ob odhodu od doma toplo oblečemo, primerna oblačila pa so pomembna tudi doma; z drugimi besedami: pozimi nam doma ni treba nositi kratkih hlač in rokavov ter zato pregrevati prostorov. V Petrolu poudarjajo, da je za vzdrževanje ustrezne ravni notranje toplote zelo pomembno ustrezno prezračevanje prostorov na energijsko varčen način, to pomeni, da prostore zračimo z na stežaj odprtimi okni za dve minuti, da s tem izgubimo čim manj toplote. Veliko pa lahko dosežemo tudi z majhnimi prilagoditvami pri ogrevanju prostorov, kot so:

V ogrevalni sezoni uporabljamo »pametni« termostat , ki samodejno prilagaja temperaturo glede na nastavitve . Uporabimo enega ali več termostatov ločeno za stanovanje, s katerimi nastavimo dnevno in nočno temperaturo.

, ki samodejno . Uporabimo enega ali več termostatov ločeno za stanovanje, s katerimi nastavimo dnevno in nočno temperaturo. Temperaturo znižamo za eno ali dve stopinji.

za eno ali dve stopinji. Pametno upravljamo radiatorje : preverimo, da so odzračeni, ter jih ob svoji odsotnosti delno zapremo.

: preverimo, da so odzračeni, ter jih ob svoji odsotnosti delno zapremo. Grelnih teles ne prekrivamo , saj prekrivala zadržujejo njihovo oddajanje toplote. Prostor se s tem manj ogreje, poraba energije pa je na koncu večja.

, saj prekrivala zadržujejo njihovo oddajanje toplote. Prostor se s tem manj ogreje, poraba energije pa je na koncu večja. V prehodnem obdobju lahko učinkovito dogrevamo prostore s klimatsko napravo .

. Preverimo in popravimo tesnjenje oken in drugih steklenih površin ter jih zapiramo z zunanjimi roletami, znotraj z zavesami.

FOTO: Petrol

Skratka, zmanjšanje rabe energije je možno tudi brez dodatnih naložb. Odvisno pa je seveda od vsakega posameznika, koliko je pripravljen upoštevati omenjene smernice. V Petrolu svetujejo varčno – in s tem tudi manjšo rabo energije.

Naročnik oglasne vsebine je Petrol