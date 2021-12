Koga zares zanima, kakšno bo življenje prihodnjih generacij čez sto let?

V nadaljevanju preberite:

Referendum o vodi, o strateški dobrini in viru, je združil Slovenijo. Ali jo lahko tudi nacionalna Zelena agenda 2030, sintezni načrt prednostnih nalog in ukrepov, da Slovenija ostane zelena, zdrava in uresniči cilje desetletnega prehoda v trajnostno razvojno paradigmo? Da začne dihati kot zeleno srce Evrope, kot ji prijazno želijo nekateri vizionarji.