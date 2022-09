Dobavitelji iskanje rešitev naprtili etažnim lastnikom

V nadaljevanju preberite:

Da postajajo dobavitelji električne energije in zemeljskega plina vse bolj »inovativni«, ugotavljajo tudi v Združenju upravnikov nepremičnin. Prenekateri dobavitelji elektrike od upravnikov zahtevajo prevzem poroštva, za primer neplačanih računov tudi bančno garancijo ali celo plačilo trimesečne porabe energentov vnaprej, ugotavljajo upravniki. »Pri plinu zaenkrat še nismo bili obveščeni o podobnih izsiljevanjih, je pa vedno nevarno, da se takšne prakse razširijo, če jih pristojni ne preprečijo,« pravi Boštjan Udovič, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami. Pojasnila, da v teh primerih ne gre za obveznost upravnikov, ampak etažnih lastnikov oziroma uporabnikov večstanovanjskih stavb, ne zaležejo.

Za kolikšne zneske gre v primeru poroštev oziroma garancij, je odvisno od posamezne stavbe, v vsakem primeru pa bi jih v končni fazi krili etažni lastniki. Ali kot pravi Udovič: »Če gre za električno energijo zgolj za potrebe razsvetljave skupnih prostorov in podobnega, so zneski relativno nizki, če se v objektu tudi ogrevajo s toplotnimi črpalkami, pa so lahko zelo visoki. Sicer pa sam znesek ne vpliva na dejstvo, da gre za prakso, ki je nedvomno v nasprotju z določbami stanovanjskega zakona, kar so potrdili tudi na Mopu.«

Po Udovičevih navedbah so zadevo prijavili tržnemu inšpektoratu in z njo ob Mopu seznanili tudi ministrstvo za infrastrukturo ter energetsko inšpekcijo, a posebnega odziva do zdaj še ni bilo. In kaj sploh lahko storijo upravniki? Veliko možnosti jim ne ostane, odgovarja Udovič, saj so dobavitelji v tem razmerju bistveno močnejša stranka: »Še posebej, če so njihova ravnanja usklajena oziroma postavljajo enake pogoje. Ostane jim seveda možnost, da pogodbe ne sklenejo, s čimer pa bi etažni lastniki ostali brez električne energije.« Slišati je tudi, da bi pogodbe morda sklepali etažni lastniki sami oziroma eden od njih po pooblastilu ostalih, saj v takšnih primerih po navedbah dobaviteljev ne bi zahtevali enakih pogojev, ker jih fizične osebe niti ne morejo izpolniti.

A takšna ravnanja, opozarja Udovič, bi bila le »izhod v sili, ki ga je težko priporočati« in »smešna praksa«, daleč od sistemske rešitve.