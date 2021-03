Dobra naložba v kriznih časih

V nadaljevanju preberite:

V Evropi povpraševanje po stanovanjih še naprej presega ponudbo. Če potegnemo vzporednico s trgom poslovnih nepremičnin, vidimo, da je prvi odpornejši proti krizi, posebej stanovanja bodo, tako kot so bila doslej, še naprej dobra dolgoročna naložba. Posredniki iz Evrope so v omenjeni anketi napovedali padec cen stanovanj povprečno za 5 do 10 odstotkov, za stanovanja v mestnih območjih več, za družinske hiše manj. Znotraj tega naj bi se v Nemčiji cene stanovanj v urbanih območjih za desetino zvišale, na podeželju naj bi ostale enake. Francija, Finska, Nizozemska, Turčija in Češka so napovedale le manjše popravke navzgor pri cenah hiš.



Slabše kaže poslovnemu sektorju. Zaradi začasne ustavitve gospodarstva, upada turizma in prehoda na delo od doma so posredniki napovedali kar 20-odstotno zmanjšanje transakcij s poslovnimi nepremičninami in 10- do 20-odstotni padec njihovih cen in najemnin, najbolj na Portugalskem, v Španiji, na Poljskem, v Italiji in Grčiji. Predvsem naj bi bili prizadeti hotelski, gostinski in maloprodajni sektor.