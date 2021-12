Dobri učitelji spreminjajo naša življenja

Učiteljica Nina Jelen iz Osnovne šole Ivana Skvarče iz Zagorja ob Savi je bila naše železo v ognju v prejšnjem izboru na Global Teacher Prize. Gre za svetovni izbor najboljših učiteljev, ki ga z Unescom organizira fundacija Varkey. Slovenija se ga je letos udeležila prvič, potem ko se je fundaciji Varkey s projektom Učitelj sem! Učiteljica sem! pridružil AmCham Slovenija. Ta mesec so začeli iskati novega učitelja, ki bo prihodnje leto zastopal našo državo. Ker želijo vsemu svetu pokazati, da so učitelji resnični superjunaki, je takšna tudi nagrada – milijon dolarjev.

Letošnja zmagovalka globalnega tekmovanja, na katerem je sodelovalo več kot 8000 učiteljev iz 121 držav, je bila ameriška učiteljica Keishia Thorpe. Ustanovila je šolo za socialno ogrožene otroke, otroke imigrantov in beguncev, ki jim je angleščina tuji jezik. V enem šolskem letu jim je pomagala pridobiti za skupno 6,7 milijona dolarjev štipendij za enajst različnih fakultet. Fundacija Varkey vsako leto poišče resnično navdihujoče zgodbe iz vsega sveta in kar težko je verjeti, da bi sredi relativno urejenega šolskega sistema, kot je slovenski, lahko kateri učitelj tako premikal meje, da bi dobil tisti milijon dolarjev.

Natanko to so se spraševali v AmCham Slovenija, kjer vodijo projekt Učitelj sem! Učiteljica sem!, sta povedali Deana Jezeršek in vodja projekta Katja Čenčur. »Težko predstavljaš izzive slovenskega šolstva na okroglih mizah, kjer učitelji razlagajo o problemu šolanja deklic, o šolah, kjer je v enem razredu po 60 učencev in več, ali o tem, da so učitelji zaradi nemogočih družinskih in socialnih razmer v skupnosti posvojili pol razreda in financirajo šole iz svojega žepa.«

V fundaciji Varkey so slovenskim vodjem projekta odgovorili, da tudi naše zgodbe štejejo. Prav učitelji, ki delajo v težjih razmerah, namreč potrebujejo sliko prihodnosti, »da vidijo, česa si lahko želijo, kaj je mogoče in potem vprašajo za pomoč pri vzpostavitvi določenih praks. Se pa tudi učitelji iz urejenih sistemov pri tem zavejo, kakšne prednosti imajo in koliko neizkoriščenega potenciala. Da jim krila, da naredijo še več. Je pa tudi v svetu 'urejenih' sistemov veliko stisk, le da niso tako vidne ali tudi v 'prvem svetu' še vedno predstavljajo tabu.«

Kdo lahko sodeluje?

V izboru za slovenskega predstavnika na Global Teacher Prize lahko sodelujejo vsi učitelji, ki so že vsaj pet let učitelji in so bili nominirani v projektu Učitelj sem! Učiteljica sem! Osnovnošolske in odslej tudi srednješolske učitelje lahko nominirajo kolegi učitelji, učenci, starši, ravnatelji … Vsi učitelji v projektu sodelujejo tudi na izboru za Global Teacher Prize. Za ta izbor jih lahko prijavijo tudi neposredno, a se mora potem učitelj strinjati še s sodelovanjem v projektu Učitelj sem! Učiteljica sem! Prijave za izbor za Global Teacher Prize zbirajo do 14. januarja.

Ideja projekta je pokazati, da so učitelji nepogrešljivi člen vsake družbe. V projektu učiteljem stojijo ob strani. Zanje organizirajo strokovna izobraževanja o različnih temah, z zanimivimi gosti in vsebinami pa jim ponujajo drugačen pogled, razlagata Deana in Katja. »Učitelji so veliko več kot posredovalci znanja; morajo znati navduševati, razumeti, tolažiti, izumljati, navdihovati … Kdo pa to počne zanje? To vlogo želimo prevzeti mi.« Lani so postali redni gostje na dogodkih fundacije Varkey in Unesca. S tem so se vrata tujine odprla slovenskim učiteljem, ki s sodelovanjem z učitelji po svetu širijo svoja obzorja in obzorja tujih kolegov.

Turška »bestička«

Učiteljica Nina Jelen je nova poznanstva dodobra izkoristila: »Zdaj imam znance po vsem svetu. Z učiteljico iz Turčije sva postali pravi učiteljski bestički, tako da lahko ta trenutek pospravim kovček in odpotujem k njej, pa še projekt sva ustvarili skupaj.« S turško učiteljico in kolegico Petro Mallion iz Ljubljane so pripravile eTwinning (skupnost evropskih šol), projekt z naslovom The All Star Gang. »Pridružili so se nam številni učitelji iz vse Evrope. Projekt je res svetla točka letošnjega čudnega leta, saj ga izvajamo z dobro voljo, optimizmom, drug drugega bodrimo in uživamo v vseh stvareh. Glavni cilj projekta je, da pri učencih poiščemo njihove supermoči, empatijo in skrb drug za drugega.«

Glavni cilj izbora za najboljšega učitelja je, da se temu poklicu povrne spoštovanje, je prepričana Nina Jelen.

Tako so, denimo, pisali pisma za stare starše, učence iz sosednje šole, lepe misli za učitelje, v decembru pa so opravljali naloge s koledarja The All Star Gang. Učinki projekta so izjemni, razlaga Nina. »Razvijajo samozavest, dobro samopodobo, učijo se nastopati. Spoznajo vrstnike iz drugih držav in urijo angleščino ter digitalne veščine. Učenka mi je rekla, da je zelo hvaležna, da izvajamo ta projekt, saj tako lahko potuje v druge države, spozna vrstnike in njihovo kulturo, ne da bi čisto zares potovala. In potem kdo reče, da je šola postala samo še izobraževalna ustanova! Kar pike dobim.«

Dvigujejo učiteljski poklic

Nina Jelen se je v projekt prijavila, ker je tako lahko povedala in pokazala, kaj vse počno v razredu, »kako se sistem spreminja, kako dvigniti učiteljski poklic. Opravila sem veliko intervjujev, sodelovala v oddajah na televiziji, radiu ter izvedla številna predavanja, kjer sem lahko širila dobro prakso med učitelje, študente, starše.« Pravi, da ni borbeni tip, a rada dela male revolucije v svojem razredu in jih deli po svetu.

Nikoli se ni toliko povezovala z učitelji iz tujine kot letos in pravi, da je dobro, da rada gleda Netflix z angleškimi podnapisi. Ko slovenske učitelje postavi ob bok tujim kolegom, opaža, da so naši učitelji »zagnani, odprti za ideje, med seboj se povezujemo, znamo spodbuditi drug drugega. Takih učiteljev je ogromno. Se pa seveda več govori o tistih drugih – kot pri vsaki stvari.« Težave učiteljev pa so v tujini prav take kot pri nas. Povsod se srečujejo s pomanjkanjem kadra, razlaga Nina Jelen. »Mnogo dobrih učiteljev beži iz tega poklica. Spoštovanje do učiteljev – kot pravzaprav do vseh poklicev okoli nas – mogočno upada, in ker delamo z otroki, smo še toliko bolj izpostavljeni. Učitelj s Portugalske je zadnjič izjavil, da je najmlajši na šoli, pa je star 42 let.«

Pravi, da je prav zato akcija Učitelj sem! Učiteljica sem! balzam za učiteljevo srce. »Vsi vključeni se trudijo, da se učitelje spet sliši. Njihov glavni cilj je, da se učiteljski poklic spet dvigne na visoko raven spoštovanja. Dali so nam možnost, da lahko pokažemo, kaj vse delamo, kakšni čudeži se dogajajo v naših razredih, kako zelo imamo radi naše otroke in kako smo učitelji včasih vse – od mam in atov pa do igralcev, pevcev in zgodovinarjev.«

Viseče mreže v vsak razred

V projektu Deana in Katja sodelujeta z izjemnimi pedagogi. »Želimo si, da taki učitelji niso več naključje v slovenskem šolstvu ali stvar sreče, ampak pravilo.« Ugotavljata, da so problemi učiteljev v Sloveniji in svetu podobni. »Trenutno je velik izziv hitrost pridobivanja digitalnih kompetenc in izobraževanje v času pandemije. Presenetilo nas je, kako visok ugled ima Slovenija na splošno, tudi v šolstvu. Z napetimi ušesi poslušajo naše predloge, kimajo in si zapisujejo.« Dodajata, da ima Slovenija prednost zaradi majhnosti, saj bi morebitne spremembe in uvajanje novih metod lahko izvajali hitro, prav tako imamo na majhnem ozemlju veliko strokovnjakov z različnih področij. »Obenem pa projekt dokazuje, da imamo že med učitelji pravo zakladnico znanja in idej, ki bi jim bilo smiselno prisluhniti in jih udejanjiti. Ta potencial žal ostaja neizkoriščen.«

O projektu Učitelj sem! Učiteljica sem! je projekt, v katerem predstavljamo učiteljice in učitelje, ki svoj poklic čutijo kot poslanstvo. Želimo si, da bi dobili še več spoštovanja, podpore in ugleda, kar si tudi zaslužijo. Zaupamo jim namreč največ, kar imamo, svoje otroke, in s tem prihodnost naših družin in družbe. Najboljše učitelje nam lahko pomagate najti tudi vi. Poznate učitelja, za katerega je njegov poklic življenjsko poslanstvo? Poznate učiteljico, ki naredi nekaj več in zna to izvabiti tudi iz učencev? Ste učitelj, ki ima rad svoje delo in išče inovativne načine poučevanja? Ste učiteljica, ki se zaveda, da je najpomembneje spodbujati otroke, da postanejo boljši ljudje? Prijavnico najdete na spletni strani uciteljsem.si, v njej pa na kratko odgovorite na vprašanja. Pošljete jo lahko tudi na uciteljsem@amcham.si ali po pošti na naslov: AmCham Slovenija, Dunajska 156, 1000 Ljubljana (s pripisom Za kampanjo Učitelj sem!/Učiteljica sem!).

Da slovenski šolski sistem ni slab, a so možne izboljšave, ugotavlja tudi Nina. Imela bi predvsem manj ocen in manjše število otrok v razredih. Če bi imela čudežno palico, pa bi Nina Jelen šolo spremenila v šolo z večjimi učilnicami, visečimi mrežami, plezali, toboganom, šotori, blazinami, kavčem, oblazinjenimi stopnicami, kjer bi se otroci lahko učili. »Predstavljam si še kakšne posebne učilnice: učilnico za ples, nastope, planetarij, učilnico prihodnosti z moderno tehnologijo … Čarobna paličica bi res prišla prav, a učitelji lahko že v sistemu, ki ga imamo, naredimo ogromno čarobnih reči.« Sama se z veseljem spominja učiteljice Milene Rot. Ko je stopila v njen razred, je vedela, da je tam doma, in tam je ugotovila, kakšna učiteljica želi postati. »Dober učitelj lahko spremeni življenja mulcev,« pravi Nina Jelen, ki si poleg čokolade v novem letu želi miru. »In da bomo ljudje držali skupaj, skrbeli drug za drugega, da bomo iz teh čudnih časov še vedno odkorakali kot ljudje.«