Dobrodelni december v Delovi soseski

Z veselim decembrom se končuje težko leto, zaznamovano predvsem z vremenskimi ujmami, zaradi katerih so bili mnogi med nami na veliki preizkušnji in pahnjeni v nepredstavljivo stisko. Kako naj bomo ob koncu leta vsi veseli, če vemo, da med nami ali nedaleč stran živijo mnogi, za katere december ne bo prav nič prazničen?

V podjetjih, ki delujejo na začetku Dunajske ceste v Ljubljani, v Delovi soseski, smo se odločili, da se bomo letos prvič odrekli velikim prazničnim obdarovanjem. Namesto tega raje sodelujemo v projektu Ustvarjamo dobro in zbiramo sredstva za Verigo dobrih ljudi, humanitarni program Zveze prijateljev mladine Ljubljana (ZPML) Moste - Polje. Dobrodelni projekt smo začeli včeraj in ga bomo nadaljevali ves mesec.

Direktorica podjetja Formitas Saša Leben, koordinatorica Verige dobrih ljudi Živa Logar in direktorica Mediane Janja Božič Marolt FOTO: Blaž Samec/Delo

Dogodek na ploščadi pred Delovim kioskom je bil namenjen tudi druženju sodelavcev in spoznavanju zaposlenih iz sosednjih podjetij, predvsem pa je imel dobrodelno noto. Podjetja Delo, Formitas, Mediana, Equinox, RVO, Outbrain, Mali junaki, Tektonik in Kalvan smo se povezala, da bi skupaj ustvarila nekaj dobrega in pomagala ljudem v stiski. »Danes je več kot samo druženje, danes začenjamo humanitarni mesec zbiranja donacij za ljudi v stiski. Na žalost december ne bo vesel za vse! Zato smo se odločili, da bomo poskusili narisati nasmeh vsaj komu, ki je v stiski. Stopili smo skupaj in se odrekli velikim obdarovanjem. Vsi partnerji Delove soseske smo danes odprli humanitarni račun pri ZPML Moste - Polje in začeli zbirati denar za Verigo dobrih ljudi,« je v nagovoru zbranim povedala direktorica podjetja Formitas Saša Leben.

Za bolj sočutno družbo

Kot je dodala koordinatorica Verige dobrih ljudi Živa Logar, bo pomoč dobrodošla pri ljudeh, ki si sicer ne bi mogli privoščiti lepega decembra. »Veriga dobrih ljudi je zastavljena tako, da so ljudje v stiski deležni celostne, ne le finančne pomoči. Poleg denarja potrebujejo pravno pomoč, pogosto tudi terapevtsko delo. Ljudje v stiski, ki velikokrat sploh ne vedo, na koga naj se obrnejo, in jih je njihovega položaja sram, so najbolj hvaležni takrat, kadar jim prisluhnemo in kakorkoli pomagamo,« je dejala.

Doris Rojo, predstavnica ZPML Moste - Polje, je povedala, da so letos v Verigi dobrih ljudi obravnavali 579 družin, od tega 354, ki so prvič zaprosile za humanitarno pomoč. V zadnjih treh mesecih so mednje razdelili 161 prehranskih paketov in poravnali več kot 200 položnic.

Zbiranje denarja na računu za Verigo dobrih ljudi bo potekalo do 5. januarja, do takrat pa ne pozabimo na mnoge, ki si obdarovanja in praznovanja ne morejo privoščiti. »Ko pride čas novega leta in praznovanj, se najbrž vsi vprašamo, kako obdarovati bližnje. Tako kot se spomnimo nanje, je zelo pomembno, da se med prazniki spomnimo tudi tistih, ki morda nimajo enakih razlogov ali možno­sti za praznovanje. To velja zlasti letos, ko je veliko ljudi prizadela naravna ujma in ko je vse več družin v stiski. Zato smo se takoj pridružili dobrodelni pobudi Ustvarjamo dobro, saj je to priložnost, da pokažemo sočutje in empatijo ter pomagamo tistim, ki potrebujejo pomoč. Kot medijsko podjetje opravljamo svojo vlogo tudi pri ozaveščanju in spodbujanju akcij za pomoč ljudem v stiski. Upamo, da bomo s tem prispevali k bolj sočutni in solidarni družbi,« je ob začetku dobrodelnega decembra dejala direktorica časopisne hiše Delo Nataša Luša.