Dogovor vendarle potrjen

Po desetih dneh precejšnje negotovosti je vlada vendarle potrdila dogovor, ki ga je minister za javno upravo Boštjan Koritnik dosegel s sindikati javnega sektorja o paketu razreševanja štirih sklopov odprtih vprašanj. Zagotovo si je Koritnik zelo oddahnil, saj je bila v tem času zavlačevanja vlade, ki je bilo zelo neobičajno za vsebino, usklajeno z njenim mandatom, večkrat vprašljiva njegova kredibilnost. Prelaganje odločanja pa je odprlo pot tudi različnim špekulacijam, ali ne bo minister za javno upravo, že drugi v kratkem času iz kvote SMC, ki bo imel javno odprto fronto s predsednikom vlade.



Ta fronta se je torej zaprla, Koritnik pa je podpis dokumenta, ki bo državo stal 65 milijonov evrov in ga nekateri sindikalisti imenujejo kar dogovor o zvišanju stroškov dela, napovedal že za jutri ob 14. uri. Vprašanje je, ali bo to praktično izvedljivo, saj naj bi se istočasno z dogovorom podpisovali tudi aneksi h kolektivnim pogodbam, ki pa jih sindikati sploh še niso videli. Sindikalisti računajo, da bi bil primeren trenutek za podpis, po skrbnem pregledu aneksov, v sredo ali četrtek.



»Zadovoljni smo, da je po 14 dneh prišlo do premika. Še vedno ne razumemo, zakaj je vlada tako izjemno dolgo čakala za to odločitev o pravzaprav zelo preprostem, celo rutinskem vprašanju o odpravi varčevalnih ukrepov, k čemur so bili zavezani že s stavkovnimi dogovori. Sprašujemo pa se, zakaj je treba izvajati tako ogromne količine pritiska, da pride do takih samoumevnih gest vlade,« je komentiral Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja. Ba. H.

