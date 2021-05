Dojenčka nikar ne izpostavljajte zaslonom

Bila je glavna zagovornica ideje, da bi pripravili smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih v Sloveniji. V ambulanti ZD Domžale so jo namreč začeli s skrbjo navdajati mlajši otroci, pri katerih je opazila določena odstopanja v razvoju, ki so se kasneje izkazala kot verjetna posledica čezmerne izpostavljenosti zaslonom. V pogovorih s kolegi in pri pregledovanju tujih raziskav s tega področja je ugotovila, da se s tem vsi srečujejo vedno pogosteje, in zdelo se ji je, da morajo nekaj ukreniti, da otroci ne bi bili po nepotrebnem oškodovani.