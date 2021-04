Dokler ne dobite SMS ali klica, ne hodite na cepilno mesto

Vsako uro 60 cepljenih

Delež cepljenih. Infografika/Delo

Vzroki za težave

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani cepijo vsak dan razen ob ponedeljkih.

Prijave sprejemajo osebni zdravniki in aplikacija ZD Ljubljana.

ZD upošteva cepilno strategijo vlade in napotke NIJZ.

Gospodar zdravja za prijavo

»Stopimo skupaj«

Zdravstveni dom Ljubljana, ki je z 2800 cepljenimi na dan največji organizator cepljenja v državi, bi lahko cepil še več kot zdaj, če se bodo ljudje za to odločali in bo cepiva več. To je bilo glavno sporočilo nove direktorice zdravstvenega doma, ki je vodenje sprejela iz rok dolgoletnega direktorjaprejšnji teden. Teden dni deluje tudi nova aplikacija Gospodarja zdravja, v katero se vsakdo lahko neposredno prijavi za cepljenje v Ljubljani.Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer je cepilno mesto za Ljubljančane in okoličane, je organiziranih šest vrst s po tremi cepilnimi točkami; v vsaki vrsti cepijo 60 prebivalcev na uro, kar je do včeraj v seštevku znašalo že več kot 70.000 odmerkov cepiv. Poleg tega je bilo v Ljubljani cepljenih tudi 9400 zdravstvenih delavcev v UKC Ljubljana in na Onkološkem inštitutu. Po podatkih portala cepimose.si je precepljenost prebivalstva v Ljubljani 17,5 odstotka z enim odmerkom oziroma 6,5-odstotka z obema .Podatki o obsegu cepljenja do 8. aprila, ki jih je direktorica Poplas Sušič predstavila na tiskovni konferenci, kažejo, da je bilo do tega dne cepljenih okoli 60.000 ljudi, in sicer s prvim odmerkom 44.000, z obema pa že 15.000 ljudi. Med vsemi cepljenimi je bilo 43.900 cepljenih iz Ljubljane, 15.820 ali 26 odstotkov iz ostalih 201 občine. Če bi cepili samo Ljubljančane, bi toliko odmerkov pomenilo 20-odstotno precepljenost prebivalstva v Ljubljani, je dejala Poplas Sušičeva. Poudarila je, da v Ljubljani nikogar ne zavrnejo, čeprav je cilj, da se vsakdo cepi v občini svojega stalnega prebivališča.Pacienti, ki so prišli na cepljenje na Gospodarsko razstavišče, so vpisani pri 110 zdravnikih v zdravstvenih domovih in 58 koncesionarjih, kar pomeni, da je bilo 128.534 oseb, ki so bile do opazovanega dne – 8. aprila – prijavljene skozi pet različnih informacijskih sistemov. Predvsem zaradi različnih platform in večkrat spremenjene strategije cepljenja ter tudi zaradi dvakratne prijave nekaterih in enakih imen je bilo 0,2 promila kandidatov za cepljenje napačno vpisanih, kar je pri nekaj več kot 250 čakajočih povzročilo upravičeno slabo voljo.»Delež napake ni velik, a za vsakega starejšega, kronično bolnega, ki je imel težave, nam je zelo žal,« je dejala Poplas Sušičeva. Dodatno zmedo je povzročilo še dejstvo, da prejšnji teden kar tretjina od 6400 prijavljenih ni prišla na cepljenje s cepivom AstraZenece. Takrat so klicali prijavljene z rezervnih seznamov.V odgovor na vse navedeno je zdravstveni dom prešel na posebno aplikacijo za naročanje v okviru ponudnika Gospodar zdravja, v katero se že dober teden lahko vpiše vsakdo, ki želi biti cepljen. Aplikacijo najdemo v levem zgornjem kotu spletne strani ZD Ljubljana. Po besedah direktorice Poplas Sušičeve bo aplikacija sama skrbela, da ne bo podvajanja naročenih.»Dokler ne dobite SMS ali klica, ne hodite na cepilno mesto,« je svetovala. Prijave za cepiva oddajo vsak teden v četrtek. Osebni zdravnik lahko vpiše tudi željo po vrsti cepiva, a potem bo treba na cepivo zaradi dobav, kakršne so, morda čakati. ZD cepi vsak dan, razen ob ponedeljkih, ko vse moči usmerijo v hitro antigensko testiranje. Pri cepljenju upoštevajo veljavno strategijo cepljenja in navodila NIJZ.Direktorica Poplas Sušičeva se je odzvala tudi na pripombe, odgovornega za cepljenje v Sloveniji.»Epidemija ni vojna, čas je, da Slovenci stopimo skupaj,« je dejala Poplas Susučeva, saj je od cepljenja vsakega od nas odvisno, ali se bomo rešili virusa ali ne. Zanimanje za cepljenje za zdaj ni zelo veliko – po njenih besedah ne več kot 30-odstotno.Če bi bilo dovolj cepiva in zanimanja, bi 60 odstotkov Ljubljane lahko precepili v 1,5 meseca, je dejala direktorica ZD.