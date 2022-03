Doktor Uki, slovenski učitelj za milijon dolarjev

Uroš Ocepek bo drugi učitelj, ki bo zastopal Slovenijo na tekmovanju Global Teacher Prize, na katerem izbirajo učitelje, ki najbolj premikajo meje in delajo družbo boljšo. Prestižno tekmovanje z Unescom organizira fundacija Varkey, najboljši učitelj prejme milijon dolarjev. Na vprašanje, kaj bi naredil z milijonom dolarjev, če bi ga čez nekaj mesecev dobil, učitelj računalništva z vzdevkom doktor Uki najprej odgovori s širokim nasmehom. Potem pa razloži, kako bi opremil šole. Sam ne potrebuje denarja, kljub doktoratu ostaja med dijaki in jim vsak dan kaže, da je samo nebo meja.

Učitelj računalništva Uroš Ocepek je bil ob nocojšnji razglasitvi ganjen: »To je predvsem potrditev, da delam dobro, da so prepoznali moje delo in da bi bilo mogoče vredno to moje delo širiti tudi po drugih šolah. Zdi se mi namreč, da je treba učiteljem vrniti ugled. Poleg tega v šolah primanjkuje učiteljev računalništva. Mogoče se bo zaradi tega tudi kdo odločil za ta poklic, da bomo lahko leta 2027 res imeli računalništvo v osnovnih šolah, ne le kot izbirni predmet.«

Uroš Ocepek z direktorico Dela in članico komisije za Global Teacher Prize Natašo Luša ter lansko predstavnico Slovenije, učiteljico Nino Jelen. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Vsi učitelji, ki so sodelovali na tekmovanju, sodelujejo v iniciativi Učitelj sem! Učiteljica sem!, kjer izmenjujejo najboljše prakse slovenskih šol, ki jih vsak mesec predstavljamo tudi v Delu. Iniciativa je nastala pred tremi leti pod okriljem nacionalne platforme Partnerstva za spremembe in AmCham Slovenija. Pred dvema letoma se je iniciativa povezala s Fundacijo Varkey in lani so izpeljali prvi nacionalni izbor. Slovenijo je na Global Teacher Prize zastopala učiteljica Nina Jelen iz OŠ Ivana Skvarče.

Dobre zgodbe

Slovenija je najboljšega učitelja izbirala med petimi superfinalisti; poleg Ocepka so to bili še Hedvika Lopatič iz OŠ Brežice, Vera Granfol iz OŠ Gornja Radgona, Nermin Bajramović iz OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik in Simon Purger iz OŠ Polhov Gradec. V finalnem glasovanju je tretjino glasov prispevala strokovna komisija, tretjino učitelji v iniciativi Učitelj sem! Učiteljica sem!, tretjino pa glasovanje javnosti.

Slovenija je najboljšega učitelja izbirala med petimi superfinalisti; poleg Ocepka so to bili še (z leve) Simon Purger (na daljavo) iz OŠ Polhov Gradec, Vera Granfol iz OŠ Gornja Radgona, Hedvika Lopatič iz OŠ Brežice in Nermin Bajramović iz OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Na lanskem tekmovanju Global Teacher Prize je sodelovalo več kot 8000 učiteljev iz 121 držav, zmagala je ameriška učiteljica Keishia Thorpe, ki je ustanovila šolo za socialno ogrožene otroke, otroke imigrantov in beguncev. Uroš Ocepek pravi, imajo slovenski učitelji, čeprav ne gradijo šol in poučujejo sto otrok hkrati, veliko pokazati. »Zagotovo je unikum, da so dijaki pri šestnajstih, sedemnajstih letih inovatorji. Mogoče imamo res star učni sistem, ampak učitelji smo inovativni in delamo ogromne stvari v načinu razmišljanja. Imamo nekaj učiteljev, ki na vsaki šoli dvigajo standard. Če bi bil minister, bi uvedel, da bi morala vsaka šola poročati o dosežkih. Država bi imela pregled. Tako pa na našem ministrstvu niso vedeli za inovacijo, ki smo jo naredili na gospodarskem področju in od Gospodarske zbornice Slovenije dobili posebno priznanje, pa smo bili prva šola v Sloveniji.«

Gre za inovacijo, pri kateri fotografiramo zgolj s svojimi mislimi. To je nastalo v laboratoriju dr. Ukija na trboveljski srednji šoli. Tam nastajajo tudi računalniške igre, natančno napovedujejo zmagovalca Evrovizije, včasih učitelj računalništva pride v šolo oblečen v Pokemona. O tem boste lahko brali v soboto, ko bomo Uroša Ocepka podrobno predstavili na straneh Panorame.