Dom starejših bo pred vodo varoval nasip

Odkar sem prevzel vodenje ministrstva, se trudim za povečanje prostorskih zmogljivosti v domovih za starejše po vsej Sloveniji, pravi Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino in socialne zadeve. FOTO: Bojan Rajšek/Delo



Dom gradijo, telovadnice še ne

Prve stanovalce bo dom za starejše sprejel predvidoma že sredi prihodnjega leta. FOTO: Bojan Rajšek/Delo



Skrb ministra za starejše

Za najbolj zagnanega pri polaganju temeljnega kamna se je izkazal minister za delo, družine in socialne zadeve Janez Cigler Kralj (na fotografiji prve z leve). FOTO: Bojan Rajšek/Delo

S simbolnim polaganjem temeljnega kamna se je včeraj uradno začela gradnja doma starejših občanov v Komendi, prvega v občini. Objekt bo zaradi poplavne ogroženosti območja ob potoku Pšate delno zgrajen na nasipu, k čemur je pozitivno mnenje h gradbenemu dovoljenju izdala direkcija za vode (DRSV). V trinadstropnem domu bo v večinoma enoposteljnih sobah lahko bivalo do 75 oseb.Gradbena pripravljalna dela so se začela februarja. Investitor gradnje, družba Senecura, največji zasebni upravitelj domov za starejše v Avstriji, ki je del francoske skupine Orphea, napoveduje odprtje doma v Komendi sredi poletja leta 2022. Poslovna direktorica Senecureje povedala, da bodo v domu zaposlili 35 ljudi – od čistilk in kuharjev do negovalcev in medicinskih sester.Neuradno naj bi naložba stala okoli pet milijonov evrov, uradnega odgovora nismo prejeli, prav tako tudi ne, kako komentirajo pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj in kako ocenjujejo višino komunalnega prispevka občini Komenda. Gavranovičeva je v odgovoru zapisala, da z občino, ki je v preteklosti sama prepoznala potrebo po storitvi institucionalnega varstva starejših v svojem lokalnem okolju, »zgledno sodelujejo«. Družba Senecura želi v Sloveniji upravljati najmanj tisoč postelj za starostnike. V lasti in upravljanju imajo domove s približno 500 posteljami v Radencih, Mariboru in Vojniku.Po vseh zapletih je družba Senecura konec lanskega leta le pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo doma za starostnike. Z direkcije za vode so sporočili, da je zemljišče za gradnjo na poplavno ogroženem območju, zato je bila sestavni del projektne dokumentacije tudi hidrološko-hidravlična študija, ki jo je lani izdelalo ljubljansko podjetje Inštitut za vodarstvo. Iz študije je razvidno, da je območje celotnega posega v prostor uvrščeno v razred preostale in majhne ter delno v razred srednje poplavne nevarnosti.Gradnja stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine je na območju z majhno in preostalo poplavno ogroženostjo dovoljena. Iz hidrološko-hidravlične študije je razvidno, da je del objekta doma zunaj poplavnega območja, po poplavnem območju pa poteka dostopna pot, ki naj bi jo zgradili tako, da ne bo poslabšal toka poplavnih voda. »Iz vseh dejstev v projektni dokumentaciji je bilo v postopku izdaje mnenja o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda ugotovljeno, da vpliva na vodni režim in stanje voda ne bo oziroma bo zanemarljiv,« so pozitivno mnenje komentirali na DRSV.Vodstvo Osnovne šole Komenda Moste si že več let zaman prizadeva za gradnjo nujne telovadnice ob njihovi dislocirani enote v Mostah, saj je zaradi veliko učenk in učencev sedanji telovadni prostor že zdavnaj postal premajhen. Vendar komendska občina naložbe ne more začeti, dokler država ne bo zgradila vodnega zadrževalnika na potoku Tunjščica. To je objekt, ki je samo nekaj sto metrov dolvodno ob potoku Pšata oddaljen od lokacije, kjer so začeli graditi dom za starejše. »Ko bo zadrževalnik zgrajen, se bo spremenila tudi poplavna ogroženost območja. Do spremembe poplavnih kart je gradnja telovadnice ob šoli v Mostah skladno s poplavno uredbo prepovedana,« so na začetku leta za Delo sporočili z direkcije za vode.»Skrb za starejše je ves čas in ostaja moja prednostna naloga v vlogi ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Odkar sem prevzel vodenje ministrstva, se trudim za povečanje prostorskih zmogljivosti v domovih za starejše po vsej Sloveniji,« je ob polaganju temeljnega kamna za komendski dom včeraj dejal minister za delo, sicer komendski občan.Marca letos so bile podeljene koncesije za 1285 novih mest za uporabnike storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše. V proračunih za letos in prihodnje leto je ministrstvo zagotovilo 30 milijonov evrov za naložbe v domove, 93 milijonov evrov nepovratnih sredstev bo namenjenih večji kakovosti bivanja starejših, v načrtu za okrevanje in odpornost pa načrtujejo 59 milijonov evrov za gradnjo 850 dodatnih mest v domovih za starejše. Prejšnji teden je ministrstvo objavilo razpis za podelitev koncesij za še 1100 novih domskih mest.