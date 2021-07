Dopust in finančna nagrada za cepljenje?

Za nekatere možnost obveznega cepljenja

Pri starejših od 50 let bi morala biti do jeseni 90-odstotna precepljenost, da bi bili varni pred četrtim valom, pravi prof. dr. Alojz Ihan.

Kako do jeseni?

Posvetovalno skupino za covid-19 vodi dr.Mateja Logar.

V bolnišnicah

Posvetovalna skupina za covid-19, ki jo vodi dr. Mateja Logar, je včeraj razpravljala, kako do jeseni zagotoviti zadostno precepljenost, da bi življenje lahko potekalo normalno. Našli so več možnosti, katere bodo predlagali vladi, bomo šele videli.»V Sloveniji velja pravilo PCT – prebolevniki, cepljeni, testirani –, ki naj bi nas jeseni zaščitilo pred ponovno razširitvijo virusa. To pravilo je neučinkovito. Lastnik lokala ne sme od gosta zahtevati dokazila o cepljenju. To lahko stori samo inšpektor, a inšpektorjev je malo, pa še ukrepajo težko. Slovenija bi lahko sledila vzoru držav, ki so uvedle PCT kot vstopnico za šole, lokale, prireditve,« je navedel, član posvetovalne skupine. Toda to bo premalo. Skupina je razpravljala tudi o obvezah in spodbudah za cepljenje.»Že zdaj obstaja zakonska podlaga za obvezno cepljenje na delovnem mestu, če je tveganje na delovnem mestu okužba, ki lahko ogrozi zaposleno osebo ali druge. To velja v zdravstvu za okužbo z ošpicami in hepatitisom. Podobno bi se lahko uvedlo za covid-19 v zdravstvu, v domovih starejših in predvsem v šolah, kjer se otroci ne morejo cepiti,« je navedel sogovorec. Kako pa v podjetjih?»Ne vem, ali je v podjetjih, denimo v tovarnah, zakonsko podlago ocene tveganja za okužbo mogoče uporabiti. V podjetjih bi bile dobrodošle spodbude: dopust in finančna nagrada za tiste, ki bi se cepili,« je dejal.Kako bi torej dosegli zadostno precepljenost, da bi življenje jeseni potekalo normalno? »Najpomembneje je, da so precepljeni starejši od 75 let. Dobro je poskrbljeno za precepljenost v domovih starejših, le 60-odstotno pa so precepljeni starejši, ki živijo doma. Če bo jeseni četrti val, jih bo med temi največ hospitaliziranih. Slabo so precepljeni ljudje v starosti od 50 do 60 let; ob okužbi jih mora precej v bolnišnice. Pri navedenih skupinah bi morali doseči 90-odstotno precepljenost,« je povedal Ihan.Svetovalna skupina načrtuje še uvedbo spremljanja cepljenja pri tistih, ki bodo jeseni zaradi covida-19 pristali v bolnišnicah. »Vsak, ki bo sprejet v bolnišnico, bo zato, ker se ni cepil. Podatki iz Izraela in Velike Britanije so znani, a treba je imeti tudi domače podatke. Če pa bi se morda izkazalo, da cepljeni bolj zbolevajo, bo to podlaga za tretji odmerek,« napoveduje Ihan.