Drage kadrovske predstave za javnost na Pošti Slovenije

V velikem državnem sistemu je običajno veliko priložnosti za uresničevanje različnih parcialnih interesov, tako poslovnih kot kadrovskih. To je tudi najpomembnejši vzrok za vsakokratne politične menjave vodstev državnih podjetij. Zdaj se kadruje na vrhi Pošte Slovenije, od koder so pred dobrim mesecem odstranili kader SDS. Kdo je favorit za novega generalnega direktorja in s kom je povezan?