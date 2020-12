Druga skupina repatriirancev le prispela v Slovenijo

V članku preberite:

Za trinajst venezuelskih Slovencev in njihovih družinskih članov se je vrnitev v normalnost, ki so jo nekoč že poznali, začela še pred množičnim cepljenjem proti novemu koronavirusu. Po mesecih mučnega čakanja, repatriacijo je za več mesecev ustavila pandemija, so iz socialno in ekonomsko opustošene Venezuele v zadnjih tednih le prispeli v domovino svojih prednikov.