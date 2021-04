Drugi dom parlamenta v tem mandatu z enim vetom

V nadaljevanju preberite:

Državni svet v torek ni izglasoval odložilnega veta na novelo zakona o vodah. Odkar vlado dobro leto dni vodi Janez Janša, je državni svet (DS) izglasoval le en odložilni veto, denimo na zakon o tonaži, in ne na katerega od protikoronskih zakonov, ki so kljub cilju hitrega reševanje posledic epidemije vsebovali tudi tako imenovane podtaknjence ter s tem razburjali javnost in opozicijo ter celo vladne poslance in ministre. ​Ustavni pravnik Ciril Ribičič meni, da bi bila ukinitev DS, ki ima pomembno svetovalno in nadzorno funkcijo, primerljiva z ukinitvijo ustavnega sodišča ali računskega sodišča.