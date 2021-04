Predsednik republike Borut Pahor je danes ob ponovnem zaprtju javnega življenja nagovoril državljane in državljanke. Izpostavil je, da bi brez enajstdnevega zaprtja tvegali zdravje in življenja ljudi ter da drugih alternativ ni. Pozval je tudi k strpnosti in izrazil optimizem glede prihodnosti.



»Mnenje stroke je jasno in enotno. V bitki s covidom brez enajstdnevnega zaprtja javnega življenja tvegamo zdravje in življenja ljudi. Drugih možnosti in kompromisov ni,« je povedal Pahor. Poudaril je, da sta enotnost in prepričljivost strokovnjakov ključnega pomena ter jim izkazal hvaležnost.



Izrazil pa je tudi občudovanje do najbolj izpostavljenih ljudi, ki po njegovih besedah skrbijo, da je življenje kljub krizi čimbolj normalno. »Povsod sem naletel na heroje, ki jih navdihuje solidarnost. Po več kot letu dni dela so utrujeni, vendar absolutno prepričani, da bomo naposled uspeli. Nagovarjajo nas, naj nas ne prevzame malodušje in naj ostanemo sočutni in strpni,« je povedal v videonagovoru.



Omenil je tudi cepljenje in zatrdil, da je stroka prepričana, da se bodo razmere zaradi cepljenja umirile. »Virusa ne bomo premagali tako, da ga ne bo več, ampak tako, da bomo z njim lahko povsem normalno živeli. Strokovnjaki in znanstveniki so prepričani, da smo naposled zlasti zaradi cepljenja temu zdaj zares najbližje,« je pojasnil.



Pahor je poudaril, da državljanom zaupa. »Prosim vas, poiščimo zdaj v sebi to notranjo moč. Vsak jo ima. Pomagajmo si med seboj in pazimo drug na drugega. Kot vaš predsednik vam popolnoma zaupam, da boste zase in za vse nas storili vse po vaših najboljših močeh,« je zaključil.

