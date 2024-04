Društvo, povezano z rumenimi jopiči, ostalo brez statusa

Vse kaže, da bo kontroverzno Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot – po poročanju medijev povezano z rumenimi jopiči in neonacističnimi prepričanji – izgubilo status nevladne organizacije v javnem interesu. To jim je na področju knjige pred slabimi tremi leti podelilo ministrstvo za kulturo, ko ga je vodil Vasko Simoniti, pri njihovem delovanju pa jim prinaša nekatere ugodnosti, na primer upravičenost do donacij iz dohodnine.

Na podlagi vloge je, kot je poročal Večer, ministrstvo za kulturo oziroma pred tem strokovna komisija za področje knjige ugotovila, da »društvo izkazuje pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju kulture«, in mu odobrila podelitev statusa, saj po njihovem mnenju izpolnjujejo celo pet od potrebnih treh pogojev, zapisanih v pravilniku o določitvi meril za izkazovanje pomembnih dosežkov delovanja.

A ker so društvo oziroma njegovi člani širili nestrpnost, se je v javnosti veliko razpravljalo o primernosti tega, da imajo tak status. Simonitijeva naslednica Asta Vrečko, sedanja ministrica za kulturo, je po izjavah Urbana Purgarja, v katerih je poveličeval nacizem in širil sovražne izjave, nato iskala možnosti odvzema oziroma celo razmišljala o možnosti izbrisa društva ... A po dostopnih podatkih za to ni bilo podlage.

Strokovna komisija za področje knjige naj bi zdaj na podlagi posredovanih poročil – z navedbo pomembnejših dosežkov jih morajo vse nevladne organizacije oddati vsako drugo leto od podelitve statusa – ugotovila, da Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot ne izpolnjuje več kriterijev iz omenjenega pravilnika za podaljšanje statusa nevladne organizacije v javnem interesu.

Purgar nam je to potrdil in povedal, da se na odločitev ne bodo pritožili, ker gre po njegovi oceni za politično, ne strokovno odločitev, zato to ne bi bilo smiselno. »Odločba je škandalozna, da ne rečem nezakonita,« je dejal v odzivu in napovedal, da bodo od ministrstva za kulturo zahtevali seznam vseh nevladnih organizacij na področju kulture in njihove dosežke ter rezultate objavili javno. »Potem pa naj javnost sodi, zakaj so nekateri, ki napišejo eno knjigo v petnajstih letih, upravičeni do statusa, mi, ki smo neprimerljivo bolj aktivni (od knjig do prireditev), pa ne,« je še dejal predsednik društva in urednik spletnega portala.

V vlogi, ki jim je prinesla status, so zapisali, da so leta 2018 izdali knjigo Manifest za domovino, nato leta 2020 organizirali domoljubni večer in predstavitev knjige Evropa narodov, dvakrat izpeljali delavnico Pomen slovenske kulturne dediščine in zgodovine Slovencev ter promocijo izdelkov vezenine.

Iz letnih poročil, ki jih javno objavljajo, pa je razvidno, da so se nato preusmerili predvsem v izdajanje spletnega portala Nacionalna tiskovna agencija in prodajo promocijskega materiala.