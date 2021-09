Ministrstvo za kulturo zavrnilo vlogo NTA za vpis v razvid medijev

Nacionalna tiskovna agencija (NTA) je na Ministrstvo za kulturo poslalo prošnjo za vpis agencije v razvid medijev. Postopek je končan, so za Delo potrdili na ministrstvu. Kot so pojasnili, ima prijavitelj možnost pritožbe na Upravnem sodišču republike Slovenije.



Minister za kulturo Vasko Simoniti je vlogo NTA za vpis zavrnil, so še potrdili, in sicer s pojasnilom: »Vloga za vpis je bila s sklepom zavržena, ker je bila nepopolna in je prijavitelj (Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot) po uradnem pozivu ministrstva ni dopolnil v roku.« Na vprašanje, zakaj oziroma v čem je bila vloga nepopolna, so na ministrstvu odgovorili: »Ker gre za postopek, ki še ni pravnomočno zaključen (stranka ima na voljo pravni instrument pritožbe) ga vsebinsko v tem trenutku še ne moremo komentirati.«



Glavni in odgovorni urednik Nacionalne tiskovne agencije je Urban Purgar, direktor Društva za promocijo tradicionalnih vrednot, sicer tudi eden od najbolj vidnih predstavnikov t. i. rumenih jopičev. NTA se je sicer rodila kot nekakšna protiutež Slovenski tiskovni agenciji (STA) in kot zasebni projekt Aleša Ernecla, a je bil primoran odstopiti z mesta odgovornega urednika, ko je v pogovoru z znanim supremacistom, konspiracistom in rasistom Stefanom Molyneuxom NTA označil kot fašistični medij. Kasneje je sicer dejal, da je govoril v ironičnem tonu, vendar je bila škoda že narejena.



Tako od Aleša Ernecla kot tudi od Nacionalne tiskovne agencije kot medija sta se zaradi fašističnega izpada hitro distancirala predsednik državnega sveta Alojz Kovšca in državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak, umik z liste sodelavcev NTA je zahteval tudi Boštjan M. Turk. Ernecl sicer še vedno sodeluje z NTA.



Docent na Katedri za novinarstvo in raziskovalec na Centru za raziskovanje družbenega komuniciranja na Fakulteti za družbene vede (FDV) Jernej Amon Prodnik je za Delo poudaril, da se nacionalni tiskovni agenciji kot mediju daje čisto preveč pozornosti: Glede na to, da gre po njegovem mnenju pri ekipi NTA za polpismene osebke, ni čisto jasno, kako bi lahko izdajali resen medij, kaj šele bili protiutež Slovenski tiskovni agenciji.

