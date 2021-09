Država le delno učinkovita pri zmanjševanju revščine

V nadaljevanju preberite:

»Stopnja revščine je ogledalo družbe, v kateri živimo. Na žalost lahko ugotovimo, da je po 30 letih od osamosvojitve 254.000 ljudi pod pragom. Podatek je skrb vzbujajoč in je tudi razlog, da smo izvedli revizijo,« je Tomaž Vesel, predsednik računskega sodišča komentiral ob objavi poročila Uspešnost zmanjševanja revščine, v katerem ugotavljajo, da sta bila vlada in ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) v obdobju od leta 2017 do 2020 le delno uspešna pri tem.