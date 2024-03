Država se lepi na odličnost športnikov, sama pa je ne premore

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta se v tokratnem podkastu podala na tromejo, natančneje v Planico, kjer je prejšnji konec tedna športno kariero zaključil najuspešnejši slovenski smučarski skakalec vseh časov Peter Prevc.

Janez Markeš je namenil velik poklon družini Prevc, ki je vzgojila toliko odličnih smučarskih skakalcev, in ocenil, da se je Peter poslovil z zadržanostjo, kakršne v Sloveniji zelo manjka. Žerdin je pripomnil, da je zgodba Petra Prevca zgodba o odličnosti, ki je v Sloveniji ni prav veliko.

Markeša je zmotilo, da je družina Prevc, zlasti Peter, postala žrtev »vzporedne hijenske propagande«. Kar naenkrat se banke začenjajo zahvaljevati Petru za uspehe, s katerimi nimajo nič. »Vse se politizira in spravi v sfero interesnosti, na drugi strani pa se te iste države ne upravlja dostojno,« ocenjuje Markeš. Zato ne čudi, da Slovenci svoje razočaranje in upe polagajo v športnike, ki dosegajo vrhunske rezultate. Nekoč bi morali opraviti študijo, zakaj so Slovenci in Slovenke tako uspešni športniki, je dodal Markeš.

Država je popolnoma blokirana

»Športniki Sloveniji dajejo mednarodno integriteto, ki jo politika bogato unovčuje, ob tem pa ne prizna deficita, ki ga sama proizvaja,« je nadaljeval Markeš. Meni, da je država popolnoma blokirana. Po 30 letih se pogovarjamo o Depali vasi, o evropskih volitvah kot plenu peščice zanikrnih strank, ki se ne sprašujejo pravih vprašanj, na primer kaj bi Evropa morala biti, katere vrednote zastopamo, katera načela zagovarjamo …

Peter Prevc se je poslovil gosposko, te gosposkosti pa drugje ni videti, je Markeševe misli povzel Žerdin. Za odličnost športnik potrebuje strahovito disciplino in upoštevanje pravil, država pa te odličnosti, na katero se lepi, ne premore, je pritrdil Markeš. »Zadnja politika, ki sem ju slišal govoriti o vrednotah in državi, sta bila France Bučar in Jože Pučnik. Milan Kučan je rekel, da je jedro Slovenije gospodarska odličnost. Tudi to je odgovor, zame ne dokončno pravilen, ampak vendarle je pokazal na vrednote, ki so v ozadju. Danes pa o vrednotah sploh ne govorimo več. Gre za prerivanje.«

To velja tudi za kandidate slovenskih političnih strank na junijskih evropskih volitvah. Njihova glavna motivacija je, da si bodo izboljšali plačo in pokojnino, tako enostavna je slovenska politika in še kakšna druga, meni Markeš. Moti ga, da »politiki v Evropi ne vidijo vrednote, ki daje miselno in duhovno ozadje Sloveniji zato, ker je majhna in bi jo drugače pojedle sosede in velesile. Evropa daje miselno in kulturno ozadje razsvetljenstvu, ki nam je dalo moderno državo, ločenost veje oblasti, kulturo, zgodovino, pohod duha skozi zgodovino, Humboldtovo univerzo in vednost. To so prave kategorije, o katerih se pogovarjamo. V politiki pa imamo barbare, ki sploh niso sposobni tako razmišljati,« je dejal Markeš in se pri tem opravičil izjemam.

