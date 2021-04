»Danes bi morale v državnem svetu goreti vse rdeče luči«

Državni svet kot ogledalo demokracije

Uroš Macerl, kmetovalec in okoljevarstvenik. FOTO: Jože Suhadolnik

Miha Stegel, prvi mož Civilne iniciative Danes. FOTO: Osebni arhiv

»Ne vplivamo na oskrbo s pitno vodo«

Ministrstvo le delno prisluhnilo pomislekom

Ker je državni zbor 30. marca kljub množični podpori peticiji za pitno vodo sprejel sporne spremembe 37. člena zakona o vodi, so se nevladniki odločili za zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma. Zbrali so več kot 9000 podpisov podpore, pobudo za razpis zakonodajnega referenduma pa so vložili dopoldne.Prav tako danes bo o predlogu odložilnega veta na izredni seji razpravljala komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj državnega sveta. Ob 11. uri se nato na isto temo in prav tako na izredni seji sestanejo tudi državni svetniki.Pred glasovanjem so pobudniki kampanje Za pitno vodo državnem svetu poslali peticijo z vsemi podpisniki.Peticijo, ki poziva k umiku sprememb 37. in 69. člena zakona o vodi, so predstavile civilnodružbene organizacije Eko krog, civilna iniciativa Danes, Mladi za podnebno pravičnost, Smetumet in Inštitut 8. marec.»Državni svet je varovalka, v njem bi morale danes goreti vse rdeče luči,« je dejaliz Eko kroga. »V eni roki imamo dokument varuha človekovih pravic, ki pravi, da je bil postopek tega zakona netransparenten; v drugi roki imamo vso stroko in upravljavce vodovodov, ki opozarjajo na sporno vsebino zakona, in imamo več kot 50.000 podpisnikov peticije. Danes bo dan, ko se bo v državnem svetu pokazalo, koliko demokracije premore ta država, saj bodo odločali med vsem omenjenim in bombončki, ki jih s tem zakonom dobivajo občine za sanacijo vodotokov,« je še dodal.Sklicatelji novinarske konference so javnost ponovno spomnili, da so se v iniciativo za pobudo referenduma združile številne okoljske organizacije z Eko krogom na čelu, da jih je podprla tudi širša strokovna javnost, ki je prav tako pozvala vlado, naj umakne sporna člena zakona; da je vlada kasneje delno umaknila sporno besedilo zakona, a v dikciji, v kateri je bil zakon v državnem zboru sprejet, je za nevladnike še vedno nesprejemljiv.Zakaj? Kot pojasnjujeiz civilne iniciative Danes, zato, ker sprejete zakonske spremembe »močno nakazujejo, da gospodarski interesi prevladujejo nad zdravjem. Spremembe so v zakonodajo vnesli prav zaradi gospodarskih interesov, ki pa so v nasprotju z interesi državljanov Slovenije.« Vztrajali bomo, da se spremembe zavrnejo, je zaključil Stegel. Da so spremembe zakona o vodi sporne vsebinsko in s postopkovnega stališča, je opozoril tudiiz Pica. »V javni razpravi je bil dva tedna, sporne spremembe pa so se vnesle po javni razpravi na pobudo ministrstva za gospodarstvo in ob soglasju okoljskega ministrstva, kar je v nasprotju tudi z aarhuško konvencijo in poslovnikom državnega zbora. Kljub temu so zakon sprejeli po skrajšanem postopku.«Po glasovanju v državnem svetu bo tudi minister za okolje in prostorstopil pred novinarje. Na Mopu vztrajajo, da novela zakona o vodah posege na priobalna zemljišča zaostruje in da bodo odločitve odslej strokovne in ne več politične.Poudarjajo, da na priobalnem zemljišču ne bo več mogoče zidati zasebnih objektov, temveč zgolj objekte, ki so namenjeni vsem - torej so v javnem interesu. »Prav tako, dodajajo na Mopu, bo na voljo več sredstev za urejanje vodotokov in s tem večjo poplavno varnost: »S to novelo zakona o vodah na noben način ne vplivamo na oskrbo prebivalstva s pitno vodo ali na tveganja za degradacijo zemljišč. Nasprotno.«Spomnimo, da je ministrstvo za okolje in prostor po pritiskih strokovnih združenj in civilne družbe vendarle umaknilo sporno točko 69. člena, po kateri bi se v novem zakonu o vodah omogočila gradnja proizvodnih naprav z nevarnimi snovmi in odlagališč odpadkov na vodovarstvenih območjih.A v noveli še vedno ostaja sporen 37. člen, ki dovoljuje posege na vodnih in priobalnih zemljiščih.Po mnenju okoljevarstvenikov je določba, ki na priobalnih zemljiščih omogoča »gradnjo objektov v javni rabi v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov« in »drugih objektov«, odločno preširoka in predstavlja resna tveganja za degradacijo teh zemljišč in posledično za onesnaževanje površinskih in tudi podzemnih vodnih teles, predvsem povsod tam, kjer se podzemne vode napajajo iz površinskih vodnih teles. Pri tem poudarjajo, da se bo s predlaganimi spremembami v Sloveniji začela uveljavljati praksa omejevanja dostopa do vode kot javne dobrine.Po gradbenem zakonu je dovoljena gradnja različnih objektov v javni rabi ter javnih površin, kot so gostilne, poslovni in upravni objekti, trgovine, stavbe za storitvene dejavnosti, obredne stavbe, ceste, parkirišča, pokopališča itd., kar bi po novem zakonu o vodah znatno povečalo tveganje za onesnaženje naših površinskih in podzemnih voda ter posledično tudi pitne vode.Dejstvo je, da zakon o vodah, ki ga je pripravila vlada, na prvo mesto postavlja zasebni kapital na račun zdravja ljudi in uničevanja ekosistemov v priobalnih pasovih rek, jezer in morja, so prepričani pobudniki peticije in referenduma.