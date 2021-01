DZ potrdil Majo Brkan za kandidatko za sodnico na splošnem sodišču EU

Brkanovo je za kandidatko potrdilo 78 poslancev, šest jih je bilo proti, tri glasovnice pa so bile neveljavne. FOTO: Osebni arhiv

Poslanci državnega zbora so na tajnem glasovanju potrdili imenovanjeza kandidatko za sodnico na splošnem sodišču EU v Luxembourgu. Pred tem jo je že soglasno podprla mandatno-volilna komisija, razprave glede njene kandidature praktično ni bilo.Brkanovo je za kandidatko potrdilo 78 poslancev, šest jih je bilo proti, tri glasovnice pa so bile neveljavne. Za potrditev Brkanova potrebovala najmanj 46 glasov.Sedaj jo čaka še zahteven preizkus pred t. i. odborom 255, ki v skladu s pogodbo o Evropski uniji preverja primernost kandidatov za delo na sodišču EU in splošnem sodišču EU. Ta odbor je bil v minulih dveh letih usoden že za dva slovenska kandidata in Slovenija na splošnem sodišču EU zaenkrat nima zasedenega nobenega od dveh zanjo predvidenih sodniških položajev.Parlamentarne stranke so Brkanovi visoko podporo izkazale že na posvetih pri predsedniku republike. Podprl jo je tudi Sodni svet in Pahor se je odločil, da jo predlaga DZ v potrditev.Pahor ji je ob tem danes čestital na twitterju. Kot je zapisal, je prejela zelo prepričljivo visoko podporo na tajnem glasovanju.Brkanova je doktorica pravnih znanosti in izredna profesorica za pravo EU na pravni fakulteti univerze v Maastrichtu na Nizozemskem, kjer se je zaposlila leta 2013. Na področju preučevanja prava EU je poklicno dejavna že več kot 15 let, tako kot profesorica kot tudi praktično. Delo na sodišču EU že dobro pozna - štiri leta je delala v kabinetu tedanje slovenske generalne pravobranilkein dve leti v kabinetu dosedanjega slovenskega sodnika