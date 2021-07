Državni zbor sprejel novelo zakona o nalezljivih boleznih

Opozicija ostro proti



Sprejet tudi interventni zakon za turizem

Obetajo se novi boni. FOTO: Jure Eržen/Delo

DZ je s 44 glasovi za in 42 proti sprejel novelo zakona o nalezljivih boleznih. Novela po navedbah vlade uresničuje ustavno odločbo iz maja, po kateri so nekateri deli zakona neustavni.Novela občutno zoži polje proste presoje vlade pri sprejemanju morebitnih omejitvenih ukrepov. Vladi denimo nalaga, da mora pridobiti strokovno oceno, uvaja merila in kazalnike, ki se upoštevajo pri pripravi te ocene in v fazi odločanja o sprejemanju posameznih ukrepov. Določa pa tudi vsebino ter časovne in prostorske omejitve posameznih ukrepov.Pravna ureditev naj bi bila po pričakovanjih vlade uporabna tako ob pojavu že znanih nalezljivih bolezni kot tudi ob pojavu do zdaj neznanih in strokovno še neraziskanih nalezljivih bolezni.Novela omogoča prekrškovnim organom, pristojnim za vodenje prekrškovnih postopkov zaradi kršitve ukrepov iz dela 39. člena zakona, da prekrškovne postopke, ki so bili začeti do 3. junija, a še niso bili pravnomočno končani, ustavi.Dopolnila iz vrst dela opozicije, s katerimi bi denimo vladi zmanjšali možnost za prosto presojo, niso bila sprejeta.Koalicijski poslanci so v torek v razpravi o predlogu novele poudarjali pomen pripravljenega besedila.iz NSi je najprej pojasnil, da predlog ne obravnava cepljenja proti covidu-19 ali celo obveznega cepljenja proti tej bolezni, kar se je razširilo v javnosti. Čudil se je, kdo širi te dezinformacije in dodatno straši državljane, že sicer prestrašene zaradi same epidemije.V času izrednih razmer, kar čas med epidemijo covida-19 nesporno je, bi morala do ukrepov veljati velika stopnja strpnosti in razumevanja, pa je bil prepričaniz SMC. V takšnih razmerah po njegovih besedah »ne moremo dati vseh pravic na prvo mesto«.A je poslanka LMŠugovarjala. »Ni problem v tem, da se v času epidemije neke človekove pravice omejujejo. Pač pa je problem v prekomernem, neutemeljenem in nesorazmernem omejevanju teh človekovih pravic zaradi tega, ker si vlada želi vzpostaviti arbitrarno oblast,« je poudarila. Če bo predlog sprejet, bodo v LMŠ izkoristili vsa pravna sredstva, ki so na voljo, da se novela ne bo uveljavila, pa je napovedala danes pred glasovanjem o predlogu.Vlada bo lahko že na podlagi suma, da je nekdo okužen, posameznike in skupine izolirala, je v torek izpostavila tudiiz Levice. Predlog je po njeni oceni grob poseg v temeljne človekove pravice, kljub temu pa se sprejema po hitrem postopku in brez širše razprave. Novela je škodljiva in nedopustna, je prepričana.DZ je potrdil zakon o ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covida-19. Skupaj 243,5 milijona evrov pomoči prinaša predvsem turizmu in povezanim panogam, ki jih je epidemija najbolj prizadela. Za celotno gospodarstvo se podaljšuje subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, vsi prebivalci bodo prejeli nove bone.Glede novih bonov je v zakonu zapisano, da je njihova vrednost za odrasle 100 evrov, za mladoletne pa 50 evrov. Prejeli jih bodo vsi s stalnim bivališčem v Sloveniji na dan 30. junij, unovčiti pa jih bo mogoče do konca tega leta za storitve s področja gostinstva, turizma, športa in kulture. To bo veljalo za storitve, ki so v celoti izvedene in koriščene v Sloveniji.Tako kot turistični boni iz lanskega leta, ki veljajo do konca letošnjega decembra, bodo tudi novi boni prenosljivi med najožjimi sorodniki. Prav tako jih bo mogoče izkoristiti tudi v več manjših zneskih in pri različnih ponudnikih storitev. Enako kot obstoječi boni bodo evidentirani kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu Finančne uprave RS, ki bo tudi vodila evidenco bonov ter skrbela za povračilo sredstev ponudnikom.Novi interventni zakon so v koalicijskih poslanskih skupinah pozdravili z besedami, da prinaša pomoč tistim delom gospodarstva, ki so jim omejitve za preprečevanje širjenja bolezni preprečile poslovanje in jih tudi najbolj prizadele. Za sprejem zakona so glasovali tudi poslanci SNS in DeSUS, bolj kritični pa so bili v preostalem delu opozicije.Ukrepi so prepozni, nezadostni in neučinkoviti, so opozarjali v LMŠ, SD, SAB, Levici ter skupini nepovezanih poslancev. Obžalovali so predvsem, da vlada v novi interventni zakon ni vključila spomladi obljubljene enkratne pomoči gospodarskim subjektom, ki jim je bilo zaradi vladnih odlokov opravljanje dejavnosti prepovedano.