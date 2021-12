Državni zbor zavrnil referendum o resoluciji razvoja Slovenske vojske

Posvetovalnega referenduma o resoluciji razvoja in opremljanja Slovenske vojske (SV) do leta 2035 ne bo. Državni zbor je namreč z osmimi glasovi za in 48 proti zavrnil predlog Levice za razpis takšnega referenduma.

Predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja SV do leta 2035 je v DZ vložila Levica. Prepričani so namreč, da je resolucija zgrešena in da vlada za načrte nima družbenega konsenza. Resolucija je po njihovem mnenju usmerjena predvsem v sodelovanje v okvirih zveze Nato in v nakupe novega orožja, ki ga po njihovi oceni v resnici sploh ne potrebujemo.

Kot je na današnji seji dejal poslanec Levice Miha Kordiš, je resolucija razvoja in opremljanja SV problematična iz več razlogov. Od sredstev, ki jih resolucija namenja SV, bo šel namreč levji delež, več kot pet milijard evrov, za nakupe orožja. Prav tako resolucija predvideva stopnjevanje udeležbe na misijah v tujini oziroma »zasledovanje interesov tujih vojaškoindustrijskih kompleksov in velesil«. Po njegovih besedah resolucija prinaša tudi militarizacijo družbe, saj odpira vrata za potencialni uvedbo naborništva.

Poslanec Levice Miha Kordiš je posvaril pred militarizacijo družbe. FOTO: Blaž Samec/Delo

Zato so v Levici ocenili, da bi bilo treba o takšnih vprašanjih iskati širši konsenz pri državljanih. A preostalih poslanskih skupin o smiselnosti referenduma niso prepričali.

V koalicijskih poslanskih skupinah so poudarjali, da bi bil takšen referendum v nasprotju z nacionalnimi obrambnimi interesi, mednarodno sprejetimi obveznostmi Slovenije in s temeljnimi strateškimi dokumenti. Prav tako naj bi bilo nejasno in zavajajoče referendumsko vprašanje.

To bi se sicer v skladu s predlogom glasilo: »Ali ste za to, da DZ sprejme resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja SV do leta 2035, na podlagi katere bo Slovenija ponovno uvajala služenje vojaške dolžnosti, povečala izdatke za vojsko na več kot milijardo evrov do leta 2027 in več kot 1,5 milijarde evrov do leta 2035, kupovala orožje po diktatu Nato pakta in pošiljala vojsko na misije in operacije, ki so čim dlje stran od ozemlja Republike Slovenije?«

Takšnemu vprašanju so nasprotovali tudi v drugih opozicijskih poslanskih skupinah, kljub temu, da resolucije ne podpirajo.

Levica je sicer danes vložila tudi predlog za posvetovalni referendum o nakupu oklepnikov 8x8 boxer, o čemer naj bi sicer danes v predlogu zakona o ratifikaciji sporazuma med Slovenijo in Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) odločal državni zbor.