Državo zajele plohe in nevihte, ki se bodo združevale v večje nevihtne sisteme

Vremenske razmere so se v noči na ponedeljek začele spreminjati. Ponoči je oblačnost od severa postopno naraščala, iz smeri Italije pa se proti zahodni Sloveniji pomika sistem neviht. Ta bo do slovenske meje predvidoma oslabel in razpadel. Po napovedih Meteoinfo Slovenija se bodo proti jutru nad severovzhodno Slovenijo razvile plohe in nevihte, ki se bodo združevale v večji nevihtni sistem. Možni bodo lokalni nalivi, izključena ni niti manjša toča. Proti popoldnevu se bo stanje na vzhodu umirilo, bo pa prišlo do iniciacije neviht na zahodu in v notranjosti države.

Popoldne in zvečer so predvsem na Primorskem možne močnejše nevihte, opozarja Arso, ki je za območje izdal oranžno opozorilo. V popoldanskih urah se bo na Primorskem razvil manjši nevihtni sistem, ki lahko postreže z močnejšimi sunki vetra, izključena pa ni niti toča. Najbolj burno naj bi bilo v hrvaški Istri. Tam za kratek čas lahko zapiha tramontana, opozarjajo na strani Neurje.si. Stanje se bo proti večeru umirilo.

V povprečju naj bi padlo od 10–20 mm padavin.

ajbolj burno naj bi bilo v hrvaški Istri. Tam za kratek čas lahko zapiha tramontana. FOTO: Jure Eržen/Delo

Tudi ponedeljek čez dan bo postregel s spremenljivim in nestabilnim vremenom. Občasno bo ponekod delno jasno, vendar se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Največ jih bo v jutranjih in dopoldanskih urah na severovzhodu države, popoldan pa se lahko nevihte okrepijo nad severnim Jadranom in se razširijo tudi nad Primorsko ter osrednjo Slovenijo. »Ob nevihtah bodo možni močnejši nalivi in toča, ki pa predvidoma ne bo debela. Zaradi šibkih višinskih vetrov bo pomikanje nevihtnih celic počasno,« opozarja Meteoinfo Slovenija.

Ohladilo se bo

Po napovedih Arso bodo najnižje jutranje temperature od 15 do 20 stopinj Celzija. Čez dan bo spremenljivo oblačno, občasno z močnejšimi plohami in nevihtami. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, ob nevihtah lahko prehodno tudi okrepljen zahodni ali severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo med 20 in 26, na Primorskem okoli 30stopinj Celzija.

Ponoči se bo pooblačilo tudi v sosednjih krajih, predvsem severno od nas, kjer se bodo proti jutru pojavile krajevne padavine. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in nevihtami, na zahodu (predvsem v Italiji) so možne tudi močnejše nevihte. Ob Jadranu bo zapihala burja, v notranjosti Hrvaške in Madžarske pa veter severnih smeri.

Sončno znova v sredo

V torek se bo postopno zjasnilo, še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Sredin in četrtkov dan bosta večinoma sončna in znova nekoliko toplejša, v četrtek pa bo v alpskem svetu možna kakšna popoldanska nevihta.