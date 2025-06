Vojaški napad na Iran napovedala pica in prazni gejevski bari

Skrivnost o izraelskem napadu na Iran, v katerem je po navedbah virov sodelovalo več kot 200 bojnih letal, ni padla zaradi prebeglega vohuna ali hekerskega vdora. Zlomil jo je vonj po pečeni mocareli. Uro pred prvimi poročili o eksplozijah v Teheranu, kjer so bili tarča iranski jedrski objekti, znanstveniki in vojaški voditelji, so namreč javno dostopni podatki o dostavi hrane okoli Pentagona razkrili, da se v Washingtonu pripravlja vojna.

Glavni vir informacij je bil spletni račun Pentagon Pizza Report na omrežju X, ki ima več kot 80.000 sledilcev in obljublja »vroče obveščevalne podatke«. Kot poroča AFP, je račun, ki svojo analizo temelji na odprtokodnih podatkih googla, objavil, da so picerije, kot so Domino's, District Pizza Palace in We, the Pizza, doživele »ogromen porast dejavnosti«. Opazili so tudi, da je bil bližnji gejevski bar nenavadno prazen, kar so pospremili s pripombo, da bo v Pentagonu očitno »pestra noč«.

Gejevski bari v bližini pentagona so bili nedavadno prazni. FOTO: Delo UI

Ta vzorec ni nov, temveč del neuradne folklore v krogih, ki spremljajo Washington. Po poročanju časnika Guardian so se dostavljavci pic enako razživeli tik pred invazijo na Panamo leta 1989 in znova pred operacijo Puščavski vihar leta 1991. »Vedno spremljajte pice,« je nasvet, ki ga je novinar Wolf Blitzer na televiziji CNN dal kolegom že leta 1990. Tudi vodja podatkovnega novinarstva pri reviji The Economist, Alex Selby-Boothroyd, je spomnil, da je Cia pred invazijo na Kuvajt v eni sami noči naročila rekordnih 21 pic.

Logika je preprosta: v Pentagonu dela skoraj 30.000 ljudi in ob krizah ključno osebje bdi pozno v noč. Seveda potrebujejo hrano. A Pentagon je teorijo uradno zavrnil. Tiskovni predstavnik je za Newsweek zatrdil, da imajo znotraj poslopja na voljo »veliko možnosti za pico, pa tudi suši, sendviče, krofe, kavo itd.« in da se časovnica dogodkov ne ujema.

Tej uradni razlagi pa nasprotujejo druga, nič manj očitna dejstva. Washington je, kot so poročali tuji mediji, nekaj dni pred napadom umaknil del diplomatskega osebja z Bližnjega vzhoda. Ameriški veleposlanik v Jeruzalemu Mike Huckabee je bil še bolj neposreden; uro pred napadom je javno sporočil, da bo z ekipo »vso noč« na veleposlaništvu in pozorno spremljal razmere, objavo pa zaključil s citatom: »Molite za mir v Jeruzalemu!«.

Da so Združene države vedele za napad je potrdil tudi predsednik Donald Trump. FOTO: Mandel Ngan/AFP

Da so Združene države vedele za napad, je za Wall Street Journal potrdil tudi predsednik Donald Trump, ki je kratko dejal: »Vemo, kaj se dogaja«. Kasneje so ameriški vojaški viri za Newsweek potrdili celo, da so pomagali braniti Izrael pred povračilnim iranskim napadom, med katerim je nekaj raket uspelo prebiti izraelsko zračno obrambo.

Tako se je v dobi neprebojnih šifer in umetne inteligence najzanesljivejši vir informacij o tajni vojaški operaciji izkazal za javno dostopen podatek o tem, kdaj so uslužbenci ameriškega obrambnega ministrstva lačni.