Dva meseca dodatkov, sledi redna uskladitev

S 70 glasovi za in nobenim proti so poslanci danes pričakovano potrdili zakon o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev zviševanja oskrbnin na področju socialnega varstva, s katerim so zagotovili sredstva iz proračuna za dodatek pri pokojninah meseca novembra in decembra ter za pomoč domovom za starejše, da se dvig stroškov ne bo preveč prelil v višje položnice.

»Povečani del prejemkov« so v zakonu poimenovali dodatek, ki ga bodo, v odstotkih od višine pokojnine, novembra in decembra dobili vsi uživalci pokojnin in nadomestil za invalidnost (z izjemo dodatka za pomoč in postrežbo ter prejemniki invalidnin za telesno okvaro), ki jih izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Denar bo šel iz proračuna

Denar zanj, predvidoma nekaj manj kot 45 milijonov evrov, bo šel iz državnega proračuna, zvišanje za 4,5 odstotka pa je enako, kot so ga bili deležni javni uslužbenci.

»Interventni zakon ima dva cilja: povečati prihodke upokojencev še pred redno uskladitvijo pokojnin februarja 2023 zaradi vsesplošne draginje in preprečiti dvige oskrbnin v domovih starejših občanov,« je vsebino predstavil Dan Juvan, državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in poudaril, da s tem ne posegajo v redno uskladitev, ki bo, po pokojninski zakonodaji, februarja, s poračunom za januar. Takrat naj bi se pokojnine trajno zvišale za predvidoma 4,9 odstotka.

Glede oskrbnin je Juvan pojasnil, da je sistem financiranja domov starejših tak, da se povsem upravičeni povečani stroški plač, materiala in storitev, denimo prehrane in ogrevanja, prenašajo neposredno na stanovalce ali njihove družine, ki plačujejo domsko oskrbo.

Oskrbnine bi se lahko podražile za 30 odstotkov

»Zaradi povečanih stroškov, ki so jih domovi imeli letos, ter zaradi dveh dogovorov za izboljšanje položaja zaposlenih v domovih bi se brez tega interventnega zakona oskrbnine že ta teden povprečno dvignile za 30 odstotkov ali tudi do 300 evrov. Zato s tem zakonom namenjamo prepotrebna sredstva, s katerimi bomo omejili dvige oskrbnin v tem letu na največ 4,5 odstotka,« je utemeljil.

Proračun naj bi tako zagotovil približno 13,2 milijona evrov za sofinanciranje največ do višine 80 odstotkov izkazane rasti stroškov in odhodkov oskrbe v letu 2022 nad priznano rastjo stroškov kot elementa cene storitve ter dodatne stroške dela, ki so posledica dogovorov med vlado in sindikati javnega sektorja.

Poslanci opozicijskih SDS in NSi so bili kritični zlasti do tega, da bodo tisti z najvišjimi pokojninami dobili tudi največ tega dodatka, koalicija pa je odgovarjala, da so najbolj revni upokojenci ta mesec prejeli energetski dodatek, ki je bil za večino precej višji, kot bo ta »povečani del prejemkov«.