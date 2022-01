Dve desetletji po Estoniji končno tudi pri nas

Upravne enote bodo biometrične osebne izkaznice, ki bodo omogočale elektronsko identifikacijo in kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, začele izdajati 28. marca. To je tudi prvi možni datum, ko lahko državljani vložijo vlogo za izdajo nove osebne izkaznice. Pri informacijski renesansi osebnih dokumentov pa Slovenija za Estonijo zaostaja kar dvajset let. V tej pribaltski državi digitalne osebne izkaznice namreč uporabljajo že od leta 2002, z njimi so leta 2005 že volili po spletu na lokalnih volitvah. Kje in kako pa bomo biometrične osebne izkaznice lahko uporabljali pri nas?

Postopek za pridobitev biometrične osebne izkaznice na upravnih enotah se ne spreminja, razlika je le v tem, da bodo državljanom odvzeli tudi prstna odtisa, tako kot vlogi za nove potne liste. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Novela zakona o osebni izkaznici, ki jo je državni zbor sprejel 9. decembra, veljati pa je začela 1. januarja, določa začetek izdaje biometričnih osebnih izkaznic z 28. marcem letos. Hkrati pa se, kot zatrjujejo na notranjem ministrstvu, podaljšuje uporaba pretečenih osebnih izkaznic do 27. marca. To velja za vse osebne izkaznice, ki jim je oziroma jim bo potekla veljavnost v obdobju od 29. marca 2020 do 27. marca letos, vendar le, če se v tem obdobju niso spremenili podatki, navedeni na dokumentu, fotografija na osebni izkaznici pa še izkazuje imetnikovo pravo podobo.

»Uporaba pretečenih osebnih izkaznic je mogoča zgolj za izkazovanje istovetnosti in državljanstva na območju Slovenije. Prehajanje državne meje s pretečeno osebno izkaznico ni mogoče,« dodajajo na ministrstvu. Zaradi uvedbe biometričnih osebnih izkaznic pa dosedanjih veljavnih osebnih izkaznic ni treba zamenjati. »Lahko se uporabljajo do poteka njihove veljavnosti. To velja tudi za osebne izkaznice s trajno veljavnostjo po dopolnjenem 70. letu starosti,« pojasnjujejo na MNZ.

Na upravni enoti lahko vlogo za novo izkaznico vložite 28. marca. Biometrične osebne izkaznice bodo dražje za okoli 10 evrov. Veljavnost bodo lahko preverjali notarji, zavarovalnice, banke, tudi v tujini.

Vlogo lahko oddate kadarkoli

Ob tem se postavlja vprašanje, kako naj ukrepajo tisti, ki jim bo denimo do aprila potekla osebna izkaznica, potnega lista oziroma vozniškega dovoljenja pa nimajo. »Kot smo že pojasnili, je podaljšana uporaba pretečenih osebnih izkaznic, torej tistih, ki jim je oziroma jim bo potekla veljavnost od 29. marca 2020 do 27. marca 2022. Vendar lahko državljan vlogo za izdajo nove osebne izkaznice vloži kadarkoli, tudi pred potekom njene veljavnosti. Če bo vlogo za osebno izkaznico vložil pred 28. marcem letos, bo prejel osebno izkaznico, ki sicer ne bo biometrična in elektronska, a jo bo kljub temu lahko uporabljal do poteka veljavnosti. Zgolj zaradi začetka izdaje novih mu je ne bo treba menjati,« zagotavljajo na MNZ. Dodajmo, da bo na območju ljubljanske upravne enote, ki je največja v državi, letos veljavnost potekla kar 48.885 osebnim izkaznicam.

29,53 € bo stala nova biometrična osebna izkaznica, veljavna deset let

Čip, QR-koda in dodatni podatki

Nova osebna izkaznica bo imela čip, na katerem bosta zapisana biometrična podatka podobe obraza in dveh prstnih odtisov. Prstna odtisa bodo odvzeli le državljanom, starejšim od 12 let. Čip bo hkrati vseboval kvalificirano potrdilo za elektronski podpis in sredstvi elektronske identifikacije visoke in nizke ravni zanesljivosti. Na izkaznici bo tudi QR-koda, ki bo omogočala preverjanje veljavnosti prek portala e-uprava in s tem povečala pravno varnost. Tako bodo lahko brez dostopa do evidence izdanih osebnih izkaznic njeno veljavnost preverjali notarji, banke, zavarovalnice, in sicer tako v Sloveniji kot v tujini. Po novem bo osebna izkaznica prvi identifikacijski dokument, na katerem bo posameznikov naslov prebivališča vseboval tudi pošto in poštno številko ter podatek o državi in kraju rojstva.

48.885 osebnim izkaznicam bo letos potekla veljavnost na območju UE Ljubljana

ZZZS mora še prilagoditi sistem

Nova osebna izkaznica bo torej omogočala elektronsko identifikacijo in avtentikacijo za dostop do e-storitev ter elektronsko podpisovanje v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacijo in elektronski podpis. Poleg tega jo bo mogoče uporabljati v sistemu zdravstvenega zavarovanja. »Z njo bomo lahko državljani uveljavljali zdravstvene storitve pri zdravstvenih delavcih in zavodih z elektronsko identifikacijo, in sicer podobno kot s kartico zdravstvenega zavarovanja. Vendar bo to mogoče šele, ko bo zavod za zdravstveno zavarovanje prilagodil svoje tehnične sisteme, to pa je predvidoma osem mesecev po začetku izdaje biometričnih osebnih izkaznic,« pravijo na notranjem ministrstvu. To pomeni, da ima ZZZS za prilagoditev tehničnega sistema čas še do konca leta.

Zdaj je tudi že znano, koliko bodo na upravnih enotah zaračunali za novo osebno izkaznico. Za tiste z veljavnostjo deset let bo treba odšteti 29,53 evra, kar pomeni, da bo od dosedanje dražja za dobrih deset evrov. Cena otroške osebne izkaznice do tretjega leta starosti bo 22,27 evra, za stare od tri do 18 let pa 24,93. Veljavnost bo enaka kot do zdaj, odvisna je torej od starosti državljana. Tako bo biometrična osebna izkaznica veljala tri leta za otroke, mlajše od treh let, pet let za stare od tri do 18 let in deset let za državljane, stare od 18 do 70 let. Po dopolnjenem 70. letu starosti se sicer izdaja osebna izkaznica s trajno veljavnostjo. »Veljavnost biometrične osebne izkaznice ne preneha, če potečejo ali so neveljavni kvalificirano potrdilo ali sredstvi elektronske identifikacije,« še dodajajo na MNZ.