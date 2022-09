Dve novi cepivi za poživitvene odmerke

Na predlog evropske komisije za cepiva sta bili prejšnji teden odobreni dve novi cepivi proti covidu, proizvajalcev Pfizer&Biontech ter Moderne. Gre za bivalentni cepivi, ki pokrivata tako kot vsa dosedanja cepiva originalno različico virusa sars-cov-2 in tudi omikron, ki prevladuje letos. Obe cepivi sta registrirani za uporabo pri starejših od 12 let, ki so že prejeli osnovno cepljenje in je od zadnjega cepljenja minilo vsaj tri mesece. Registrirani sta za poživitvene odmerke.

Nacionalna koordinatorica cepljenja pri NIJZ dr. Marta Grgič Vitek je dejala, da klinične študije kažejo, da nova cepiva zagotavljajo višji nivo protiteles, ki nevtralizirajo različico omikron in njene podrazličice.

Izvajalci cepljenja so nova cepiva v tem tednu že lahko naročili, NIJZ pa jim jih bo prihodnji teden dostavil, če bo seveda dostopna vsa dokumentacija, ki je potrebna za to. Predvidevamo, da bi se v prihodnjem tednu lahko začelo cepljenje, je danes povedala Grgič Vitkova.

Drugi poživitveni odmerek priporočajo ljudem z večjim tveganjem za težji potek bolezni: ranljivim kroničnim bolnikom, oskrbovancem domov za ostarele oziroma socialno-varstvenih zavodov in pa starejšim od 60 let.

Po besedah nacionalne koordinatorice je cepljenje s poživitvenim odmerkom priporočljivo za ogrožene skupine, pri katerih je od cepljenja minilo že več kot pol leta. »Sočasno bo priporočljivo cepljenje proti gripi in pnevmokoknim okužbam. Cepljenje proti pnevmokoknim okužbam bo za ogrožene skupine šlo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.«

Grgič Vitkova je dodala, da dosedanja cepiva zelo dobro ščitijo proti težkim potekom bolezni, kako bodo nova cepiva preprečevala obolevanje, pa se bo šele videlo.

Če so se ljudje že cepili z drugim poživitvenim odmerkom, naj s ponovnim cepljenjem počakajo vsaj tri mesece.