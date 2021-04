Dve tretjini prepričanih, da gredo stvari v napačno smer

13 odstokov jih meni, da gredo stvari v pravo smer

Raziskavo je izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana 6. in 7. aprila 2021 z metodo spletnega anketiranja (CAWI) v okviru Medianinega spletnega panela. V raziskavi je sodelovalo 421 polnoletnih prebivalcev Slovenije. Vzorec je za Slovenijo reprezentativen po spolu, starosti, izobrazbi in regiji.

Delež tistih, ki menijo, da gredo stvari v Sloveniji v napačno smer, v aprilu znaša 67 odstotkov, kar je skoraj enkrat več kot v enakem obdobju lani, ugotavlja Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana v raziskavi javnega mnenja. Po drugi strani ugotavljajo, da to ne velja za Evropsko unijo (EU) na splošno, saj je mnenje o njeni usmeritvi od lanskega leta ostalo nespremenjeno. Na Mediani sougotavljali, kakšna je percepcija ugleda EU med prebivalci Slovenije, zanimalo pa jih je tudi, kako vprašani vidijo usmeritev Slovenije in kako usmeritev EU.Ugotovili so, da je v primerjavi z merjenjem v maju 2020 statistično značilen padec med tistimi, za katere ima EU zelo negativen ugled, pa tudi med tistimi, ki njen ugled zaznavajo kot nevtralen. Po drugi strani pa je inštitut med prebivalci Slovenije ugotovil porast v deležu tistih, ki menijo, da je ugled EU dokaj pozitiven. Takšnih, ki ugled EU vidijo kot dokaj ali zelo pozitiven, je v letošnjem letu 43 odstotkov, v preteklem letu pa jih je bilo 27 odstotkov, so zapisali.Podatki, ki jih je pridobila Mediana, jasno prikazujejo, da se delež tistih, ki menijo, da gredo stvari v Sloveniji v napačno smer, v enem letu zvišal s 35 na kar 67 odstotkov, kar predstavlja statistično značilno razliko. Prav tako je statistično značilno na drugi strani nižji delež tistih, ki menijo, da gredo stvari v pravo smer – teh je bilo leto nazaj 32 ostotkov, v letošnjem letu pa le še 13.Čeprav ugotavljajo, da so prebivalci Slovenije vedno bolj nezadovoljni s tem, kam gredo stvari v Sloveniji, pa tega ne morejo trditi za smer EU. »Kljub temu, da opažamo majhne razlike med letošnjim in tokratnim merjenjem, pa te v nobenem oziru niso statistično značilne. Sklenemo torej lahko, da so z usmeritvijo Evropske unije prebivalci Slovenije enako (ne)zadovoljni, kot so bili tudi v letu 2020,« so zapisali.