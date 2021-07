Dve uri za vstop v Slovenijo s Hrvaške

Tudi danes so na mejnih prehodih s Hrvaško daljše čakalne dobe, predvsem so dolge za osebna vozila, ki želijo vstopiti v Slovenijo. Okoli 14. ure so osebna vozila za vstop v Slovenijo do dve uri čakala na mejnih prehodih Gruškovje, Dragonja in Sečovlje, drugje pa manj. Za izstop iz Slovenije je najdaljša čakalna doba na Gruškovju, do dve uri.



Za vstop v Slovenijo so čakalne dobe poleg omenjenih prehodov od pol ure do ure in pol še na mejnih prehodih Jelšane, Petrina in Starod, kažejo podatki prometno-informacijskega centra za državne ceste, objavljeni okoli 14. ure.



Za izstop iz Slovenije pa poleg Gruškovja do okoli pol ure vozila čakajo tudi na mejnih prehodih Jelšane in Petišovci.



Zastoji so tudi pri predoru Karavanke. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 1,5 kilometra, sicer pa zaradi gneče predor občasno zapirajo proti Sloveniji.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: