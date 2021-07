Dvesto otrok ostalo pred vrati srednjih šol

V nadaljevanju preberite:

Maturanti bodo danes izvedeli, kako so opravili zrelostni izpit, do 15. julija bodo lahko vložili ugovor na oceno. Nekateri devetošolci, ki šele prihajajo v srednje šole, pa so že doživeli hladen tuš. Dvesto se jih ni uvrstilo nikamor.



Prostih mest je vsako leto več, kot je kandidatov, pojasnjujejo na ministrstvu za izobraževanje: »Žal je vsako leto vpis v nekatere programe omejen in vsak kandidat pač ne doseže spodnje meje točk, ki zadošča za vpis, kar ni nobena novost.«



Ravnatelji že leta opozarjajo, da za vpis v srednjo šolo ne bi smele šteti zgolj ocene, razlaga direktor bežigrajske gimnazije Ciril Dominko: »V zadnjih dveh letih smo priča zoom ocenam, ki so zelo visoke. In tako se bodo Ljubljančani v gimnazije vozili drugam.«