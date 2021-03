Dvomi glede strategije in zmage SD na volitvah

V nadaljevanju članka preberite:



Širše vodstvo SD odločno podpira predsednico Tanjo Fajon v pripravah na naslednje volitve z ambicijo, da zmagajo. Trenutno si na lestvicah javnomnenjskih anket sicer izmenjujejo najvišja mesta z Levico in LMŠ, so pa še daleč od tega, da bi v anketah premagali nesporno favoritko anket SDS. Je torej ambicija zmage na državnozborskih volitvah – rednih ali predčasnih, slednjih si jih želijo v SD – sploh realna?



Politični analitik Marko Balažic ocenjuje, da se zdi trditev o zmagi SD na volitvah v tem trenutku pretirana, saj stranka ne zmore prevzeti niti primata v lastnem svetovnonazorskem bazenu. »Zato se tudi pričakovanja, da bodo deležniki drli k njim ter se želeli povezovati pod njihovo blagovno znamko, morda nerealna. Sploh zato, ker se je Tanja Fajon že kmalu po izvolitvi za predsednico SD, uklonila Jožetu P. Damijanu ter s tem zapravila trenutek, ko bi ta primat lahko zavzela,« je prepričan.



Širše vodstvo SD je potrdilo novo strategijo, v kateri sta dva glavna poudarka – odpiranje novim obrazom in povezovanje pod blagovno znamko SD.