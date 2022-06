V nadaljevanju preberite:

Dvomljiva so zlasti stališča o ocenjevanju sodnikov, predvsem v smislu, ali naj to ostane v rokah štirih višjih personalnih svetov ali naj bi bil to en personalni svet na ravni višjih sodišč za celotno državo. Prav tako je treba rešiti vprašanje, kakšna bi bila potem vloga personalnih svetov okrožnih sodišč, saj bi izgubili smisel svojega obstoja. Po mnenju predsednika vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča je ocenjevanje dela vseh sodnikov nepotrebno delo. »Osredotočiti se je treba na tiste, ki izstopajo, bodisi navzgor bodisi navzdol. Ocenjevati povprečneže, kakršnih je večina, pa je povsem nesmiselno.«