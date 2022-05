Ekipa Bešič Loredana še neznana, ni pa v njej Erika Breclja

Kandidat za ministra za zdravje Danijel Bešič Loredan je v preteklih dneh opravil kar nekaj pogovorov s posamezniki, ki bi jih lahko vzel v ekipo. Po naših informacijah se je vabilo marsikoga. Zdaj je ekipa, tako je zagotovil, sestavljena, a je še uganka, kdo je – poleg zdravnice prof. dr. Mirte Koželj in mikrobiologinje dr. Metke Paragi – v njej. Eden izmed članov bi bil lahko tudi kdo od nekdanjih ministrov za zdravje. Več bo znanega konec naslednjega tedna.

Ortoped Danijel Bešič Loredan, najverjetnejši novi minister za zdravje, na vprašanja o delovnih prioritetah na ministrstvu, načrtih za skrajševanje čakalnih dob, ukinjanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, izstopu zdravnikov iz plačnega sistema, zdravnikih dvoživkah ipd. ni odgovoril.

Dejal je, da je to pred podpisom koalicijskega sporazuma preuranjeno in da bodo odgovori na naštete teme že v skoraj sklenjenem sporazumu. »V njem bo za področje zdravstva večina tistega, kar menim, da je treba urediti in je prioriteta.« Da bo zdravstvo imelo posebno težo, naj bi pa izhajalo tudi iz tega, da bo sam nastopal tudi kot podpredsednik vlade!

Brez presenečenj

Ekipo, ki mu bo stala ob strani, ima sestavljeno, a imen (še) ne izdaja. Tisti, ki jih poznajo, pravijo, da ne bodo presenečenje.

Bešič Loredan je bil v stiku tudi z nekdanjima ministroma za zdravje Samom Fakinom in Dorijanom Marušičem, a v ekipi ne bo nobenega od njiju. Prav tako v ekipi ni zdravnika Erika Breclja. Tako Marušič kot Brecelj pa sta dejala, da sta se o stanju v zdravstvu vedno pripravljena pogovarjati in dati tudi kakšno mnenje, nasvet, če bosta za to naprošena.