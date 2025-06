Elektro Ljubljana orje ledino energetske digitalne preobrazbe

Strategija in usmeritev z željo po uravnoteženosti med tehnološkim napredkom in stabilnostjo omrežja je prinesla prehod v podatkovno vodeno poslovanje.

V sklopu projekta Digit BELA, podprtega v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, je Elektro Ljubljana izvedel celovito digitalno preobrazbo, ki je zajela tako tehnološke in organizacijske kakor tudi kulturne spremembe. Preobrazba ni bila le sam projekt, ampak je prinesla tudi nov pristop, kjer podatki predstavljajo strateško sredstvo, pomembno osnovo za odločanje, načrtovanje in izvajanje ključnih procesov.

Srce preobrazbe je podatkovno jedro, ki je prvo te vrste v slovenskem elektroenergetskem prostoru, saj združuje tehnične (meritve, opremo, delovanje omrežja) in poslovno-finančne podatke (investicije, stroške, planiranje, kapacitete). Enotna platforma tako omogoča povezovanje podatkovnih tokov, poganja avtomatizacijo, uvaja napovedno analitiko in omogoča digitalno vodenje procesov na vseh ravneh poslovanja.

Platforma za upravljanje večje količine podatkov je temelj

Maja Savinek FOTO: Miha Fras

»Temelj platforme predstavlja POVP – platforma za obvladovanje velepodatkov in analitiko. Gre za napredno integracijsko in analitično okolje, ki povezuje številne podatkovne vire v skoraj realnem času ter jih pretvarja v logično, procesno povezane informacije, kazalnike, vizualizacije in analize,« je dejala Maja Savinek, vodja projekta Digit BELA.

Platforma omogoča celovit pregled nad investicijami, porabo sredstev, izvajanjem projektov in zmogljivostjo omrežja, hkrati pa je temelj za napovedne modele spremljanja učinkovitosti in obratovalnih tveganj. V njem se razvijajo in uporabljajo analitične rešitve, ki podpirajo ključne procese, od napetostnih profilov in zanesljivosti oskrbe do del na terenu.

Platforma, namenjena različnim profilom uporabnikov

Ta orodja niso namenjena le analitikom, uporabljajo jih tudi inženirske ekipe, operativno osebje, projektne vodje in strateško vodstvo. Analitika tako postaja običajen del sprejemanja odločitev, dostopna vsem, ki odločajo, izvajajo ali načrtujejo, kar krepi notranje inovacije, zmanjšuje odvisnost od IT-podpore in pospešuje odzivnost.

Platforma omogoča zaposlenim, da lahko sami z minimalnim tehničnim predznanjem pripravljajo analize in poročila po svoji meri. Pri tem ima pomembno vlogo digitalna enota povezovanja – DEP, ki skrbi za povezovanje s podatki iz drugih sistemov tako na državni kot evropski ravni. Na ta način podjetje aktivno sodeluje v mednarodnih raziskovalnih projektih in omogoča odprte podatkovne storitve za znanstvene in industrijske partnerje.

Ob vse večji digitalizaciji in odprtosti podatkov pa se tudi povečuje pomen kibernetske varnosti. Elektro Ljubljana kot podjetje kritične infrastrukture izvaja stroge varnostne protokole, od nadzora dostopov in revizijske sledljivosti do zaščite sistemov in skladnosti z zakonodajo. Vse rešitve so podprte z mehanizmi, ki zagotavljajo varno, zanesljivo in zaupanja vredno rabo podatkov.

POVP je postal »operativni kompas« podjetja

POVP tako ni več samo orodje, temveč je postal »operativni kompas« podjetja, ki povezuje podatke, ljudi in odločitve. Med najpomembnejšimi funkcijami so odkrivanje nepravilnosti, poročila za regulatorje in nadzorne plošče za strateško upravljanje.

Maja Savinek dodaja: »Ključen korak v preobrazbi predstavlja tudi uvedba celostnega sistema za upravljanje investicij – AIP (Asset Investment Planning). Ta ne predstavlja le uvedbe novega sistema, ampak tudi spremembo v načinu razmišljanja. Načrtovanje, ocenjevanje in izvajanje investicij temeljijo na merljivih podatkih, analizah tveganj ter usklajenosti tehničnih in finančnih vidikov. AIP povezuje načrtovanje z realnimi podatki in omogoča dinamično prilagajanje naložb glede na razpoložljive vire in strateške prioritete.«

Tu so še povezave s funkcijami, kot so finančno vodenje, nadzor izvajanja, regulatorno poročanje in usklajevanje z energetskimi politikami. Gre za orodje, ki krepi odpornost sistema in zagotavlja večjo odzivnost v kriznih razmerah. V okviru preobrazbe je podjetje vzpostavilo tudi sistem za izvajanje prožnosti, s katerim končnim uporabnikom omogoča sodelovanje pri aktivnem upravljanju omrežja. Sistem vključuje dejanske meritve, napovedi in vremenske vplive.

Gradnja temeljev za prihodnost

Z razvojem odprtih podatkov Elektro Ljubljana gradi temelje za prihodnost, v kateri bodo umetna inteligenca, strojno učenje in sodelovanje z raziskovalno skupnostjo postali sestavni del energetske optimizacije. Dostopni, kakovostni podatki odpirajo vrata novim modelom upravljanja omrežja, prilagajanju porabe in razvoju personaliziranih energetskih storitev. »Transformacija je bila zasnovana in izpeljana samostojno, z lastno vizijo, brez čakanja na enotne sistemske rešitve. S tem je podjetje pokazalo, da je lahko tudi javni sistem tehnološko napreden, organizacijsko prilagodljiv in strateško usmerjen,« zadovoljstva ne skriva Maja Savinek.

Ob tem je vodja projekta Digit BELA izpostavila tudi dejstvo, da je v sklopu projekta prišlo do porasta digitalne pismenosti zaposlenih. Ti danes niso več le uporabniki, temveč aktivno sodelujejo pri iskanju digitalnih rešitev. »Znanje, izkušnje in zavzetost ljudi postajajo enako ključni kot tehnologija sama. Elektro Ljubljana ne sledi digitalni preobrazbi, temveč jo ustvarja. To ni zgodba o le enem projektu, temveč celovito preoblikovanje podjetja, kjer se tehnologija, podatki, procesi in kultura združujejo v skupno vizijo. Podjetje se tako uveljavlja kot zgled dobre prakse – kot organizacija, ki uspešno povezuje industrijsko tradicijo, digitalno ambicijo in odgovornost do prihodnjih generacij,« je zaključila Maja Savinek.

Naročnik oglasne vsebine je Elektro Ljubljana