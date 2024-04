Za več kot 45 bolnišnic v Walesu izbrana slovenska rešitev Better Meds

V Walesu so trije univerzitetni klinični centri na državnem razpisu Nacionalne zdravstvene službe (NHS) za dobavitelja rešitve za elektronsko predpisovanje in dajanje zdravil izbrale slovensko podjetje Better. Omenjeni trije univerzitetni klinični centri – Betsi Cadwaladr University Health Board, Aneurin Bevan University Health Board in Hywel Dda University Health Board – vključujejo več kot 45 bolnišnic.

Betsi Cadwaladr University Health Board je največji zdravstveni sistem v Walesu s 23 bolnišnicami in več kot 90 zdravstvenimi centri, klinikami, lokalnimi zdravstvenimi centri in ustanovami za duševno zdravje. Kot drugi največji zdravstveni sistem mu sledi Aneurin Bevan University Health Board s 15 bolnišnicami, pod okrilje Hywel Dda University Health Board pa spada devet bolnišnic. Vsi skupaj zaposlujejo skoraj 50.000 ljudi in zagotavljajo več kot 5000 bolniških postelj. »Za primerjavo, skupno število postelj v vseh treh zdravstvenih sistemih predstavlja več kot polovico vseh bolniških postelj v Sloveniji.« Sicer v Walesu nacionalno bolnišnično mrežo sestavlja sedem univerzitetnih kliničnih centrov.

Prihranek časa

Na omenjenem razpisu so se za izbiro rešitve za bolnišnično elektronsko predpisovanje in dajanje zdravil potegovali trije dobavitelji, dva angleška in slovenski z rešitvijo Better Meds. Ta je namenjena digitalizaciji procesov predpisovanja, dajanja in usklajevanja zdravil v bolnišnicah.

45 bolnišnic v Walesu bo zdravila predpisovalo preko rešitve Better Meds.

Kot pojasnjujejo v podjetju, se s tem zdravstvenim delavcem prihrani čas, ki ga sicer porabijo za pisanje receptov in ki ga bodo lahko usmerili v kakovostno oskrbo pacientov. »Rešitev zmanjšuje verjetnost napak pri predpisovanju zdravil, ki so lahko usodne. Zagotavlja večjo varnost pacientov in splošno večjo učinkovitost pri upravljanju z zdravili ter lajša delo in izboljšuje sodelovanje med zdravstvenimi delavci.«

Digitalizacija dajanja zdravil

Odločitev o izboru dobavitelja rešitve za bolnišnično predpisovanje in dajanje zdravil je doslej sprejelo pet univerzitetnih kliničnih centrov, še dva pa bosta odločitev sprejela do poletja. In tudi tu se podjetje Better poteguje, da bi bilo izbrano za dobavitelja.

V Walesu se je strategija za digitalizacijo predpisovanja in dajanja zdravil oblikovala v zadnjih štirih letih na podlagi zanesljivih referenc in pregleda najboljših možnih rešitev, pojasnjuje Roko Malkoč, direktor poslovne enote Better Meds. »Počaščeni smo, da so na podlagi naših zanesljivih referenc iz različnih držav trije univerzitetni klinični centri, ki združujejo več kot 45 bolnišnic, že izbrali rešitev Better Meds za urejanje predpisovanja in dajanja zdravil. Glede na premišljenost strategije ne dvomimo, da bo rezultat odločitev preostalih dveh za nas prav tako pozitiven. Gre namreč za specializirani bolnišnici, ki pri oskrbi pacientov tesno sodelujeta z Betsi Cadwaladr University Health Board, saj njihovi pacienti redno prehajajo iz ene bolnišnice v drugo,« je še dejal Roko Malkoč.

Slovensko rešitev uporabljajo že v desetih angleških in štirih slovenskih bolnišnicah, poskrbela pa bo tudi za konsolidacijo upravljanja z zdravili v več kot 60 bolnišnicah v Kataloniji. V okviru izobraževanja bodočih zdravstvenih delavcev Better Meds uporablja tudi sedem priznanih angleških univerz, med drugim University College London, ki je ena od desetih najboljših univerz na svetu, še navajajo.