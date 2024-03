Slovensko podjetje digitalizira grško zdravstvo

Slovensko podjetje Better, ki razvija inovativne digitalne rešitve za zdravstvo, bo sodelovalo pri vzpostavitvi nacionalnega elektronskega zdravstvenega kartona v Grčiji. Z izvedbo bo to postal največji elektronski zdravstveni sistem v EU, ki bo temeljil na odprti digitalni zdravstveni platformi.

Grčija, ki ima več kot deset milijonov prebivalcev, projekt, ocenjen na več kot 45 milijonov evrov, financira z evropskega načrta za okrevanje in odpornost.

Kot pojasnjujejo v podjetju Better, je nacionalni elektronski zdravstveni karton sistematizirana zbirka zdravstvenih podatkov o zdravstveni zgodovini in zdravstvenem stanju prebivalstva, shranjena v elektronski obliki, ki omogoča izmenjavo kliničnih dokumentov in podatkov med ponudniki zdravstvenih storitev. Elektronski zdravstveni zapisi vključujejo številne podatke, med njimi demografske podatke, anamnezo, podatke o zdravilih in alergijah, cepljenjih, rezultatih laboratorijskih preiskav, radiološke slike, vitalne znake, ter osebne statistične podatke, kot sta starost in teža.

Better v projektu, ki ga bo izpeljal konzorcij podjetij pod vodstvom največjega grškega telekomunikacijskega operaterja OTE, sodeluje kot ključni partner. Zagotovil bo svojo digitalno zdravstveno platformo za shranjevanje podatkov, ki temelji na standardih openEHR (ti zagotavljajo, da se zdravstveni podatki pacienta hranijo ter jih je mogoče urejati ne glede na aplikacijo, v kateri so bili ustvarjeni) skupaj z dodatnimi komponentami in orodji za razvoj aplikacij.

Better in OTE skupaj vpeljujeta tudi e-karton za bolnišnice na Cipru.

Ta rešitev bo zdravstvenim delavcem omogočila dostop do celovitih zdravstvenih podatkov o pacientih ter njihovo izmenjavo, državljanom pa enostaven dostop do njihovih zdravstvenih kartonov. Uporabljajo jo že v več državah, v Sloveniji kot centralni register pacientovih podatkov, v tujini pa med drugim v Kataloniji, Londonu in na Malti.

»Projekt vpeljave nacionalnega zdravstvenega kartona je pomemben korak v digitalizaciji zdravstvenega sistema v Grčiji. Gre za implementacijo enega izmed najzahtevnejših IT-sistemov, saj je zdravstvena industrija med najmanj digitaliziranimi. To po drugi strani pomeni, da lahko digitalizacija doda največjo vrednost in naredi največjo spremembo ter s tem vpliva na delo zdravstvenih delavcev in zdravstveno oskrbo državljanov,« je povedal Tomaž Gornik, direktor in ustanovitelj podjetja Better.