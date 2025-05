Začela so se glavna gradbena dela največjega nepremičninskega projekta v državi

Ob 10. uri se je na gradbišču ob glavni železniški postaji v Ljubljani začela slovesnost ob začetku gradnje večnamenskega kompleksa Emonike, nagovore so imeli predsednik OTP Bank Sandor Csany, gospodarski minister Matjaž Han, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in ljubljanski župan Zoran Janković.

Kompleks s trgovskim središčem, dvema hoteloma, poslovnimi prostori in tremi stanovanjskimi objekti naj bi zaživel v letu 2027. Po lanskih ocenah bo vrednost projekta presegla 350 milijonov evrov. Prva pripravljalna dela za Emoniko so po okoli 20 letih zapletov stekla že lani spomladi. Kompleks se bo razprostiral severno in južno od železniških tirov na območju med Vilharjevo in Dunajsko cesto ter Trgom Osvobodilne fronte.

Emonika predstavlja zasebni del urejanja osrednjega dela ljubljanske železniške postaje. Ta že dobiva novo, sodobnejšo obliko, kmalu naj bi se začela tudi gradnja nove avtobusne postaje. Medtem ko sta investitorja v novo železniško in avtobusno postajo država in družba Slovenske železnice, pa je Emonika investicija družbe Mendota Invest iz madžarske bančne skupine OTP.

Sodelujoči na slovesnosti Emonike FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

»Slovenska banka OTP je ena največjih, pa tudi ena najboljših v našem sistemu,« je na današnji slovesnosti povedal Csany in dodal, da OTP ne vlaga zgolj v banko, pač pa tudi razvija poslovni projekt Emonika, kjer bo tudi sedež banke. Csany je vesel, da je OTP del največjega zasebnega investicijskega projekta v Sloveniji.

Minister Han je povedal, da »današnja slovesnost ni zgolj začetek gradnje, pač pa sporočilo, da investitorji zaupajo v potencial Slovenije. Z začetkom gradnje Emonike se Slovenija utrjuje kot geostrateška sila. Emonika je primer povezave slovenskega in madžarskega gospodarstva. Gradnja prinaša večletne pogodbe in delo za lokalne prebivalce. Ko se bodo vrata Emonike odprla, bo projekt zagotavljal delovna mesta na dolgi rok.«

Na slovesnosti je spregovoril tudi ljubljanski podžupan Rok Žnidaršič, ki je današnji dogodek označil za pomemben mejnik, ki prihaja 23 let po začetku urbanističnega razvijanja tega dela mesta z javnim urbanističnim natečajem. Skupaj z nastajajočim javnim infrastrukturnim delom bo ta prostor po njegovih besedah simbolno povezal državo in srednjo Evropo. Zahvalil se je OTP, da je v zadnjih šestih letih projekt Emonike premaknila naprej.

Mestna občina Ljubljana bo svoj del ureditvi območja Potniškega centra Ljubljana, na katerem že raste in bo še zraslo tudi več drugih nepremičninskih kompleksov, prispevala z gradnjo komunalne infrastrukture ter ureditvijo javnega prostora.

Vozlišče, ki bo povezovalo ljudi in podjetja

Bratuškova je na uradnem začetku del na Emoniki danes povedala: »Ljubljanski potniški center je eden najpomembnejših projektov v Sloveniji. Poleg potniškega centra bo zgrajena tudi avtobusna postaja. Vzpostavlja se vozlišče, ki bo povezovalo ljudi in podjetja. Projekt Emonike bo ta del Ljubljane spremenil v prijeten del Ljubljane. Potniški center je primer učinkovitega sodelovanja med zasebnim in javnim sektorjem. Kar bo zgrajeno, bo imelo dolgoročne učinke.«

Čeprav pri širšem projektu urejanja območja ne gre za javno-zasebno partnerstvo, pa so trenutna gradbena dela na območju železniške postaje po besedah ministrice prikaz tega, kako pomembno za razvoj je usklajevanje in tvorno sodelovanje med različnimi partnerji iz javnega in zasebnega sektorja na podlagi skupne vizije.

V časovno kapsulo, ki bo vgrajena v temelje Emonike, so med drugim položili časnik Delo in tri madžarske časnike. FOTO: Janez Tomažič/Delo

V časovno kapsulo, ki bo vgrajena v temelje Emonike, so med drugim položili časnik Delo in tri madžarske časnike. Poleg tiskovin pa tudi USB-ključ s podatki in več slik ter zemljevid Ljubljane.

Mendota Invest je za izvedbo glavnih gradbenih del na severnem delu kompleksa že izbrala družbo Strabag, prav tako je za upravljavca prvega hotela v sklopu Emonike izbrala Mogotel Hotel Group iz francoske skupine Accor. Hotel bo nosil blagovno znamko Tribe. Strabag izvaja tudi pripravljalna dela za južni del kompleksa, kjer bosta oba osrednja elementa Emonike – stometrska stolpnica s 23 nadstropji in trgovski center z 82 lokali.