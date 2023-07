Ena od nasilnih potnic bo morala plačati 250 evrov globe

Po včerajšnjem incidentu na brniškem letališču, ko sta se pred poletom proti Londonu na krovu sprli potnici, pri čemer sta bili zelo nasilni, tudi do posadke, so s kranjske policijske uprave danes sporočili, da so eni od njiju izdali plačilni nalog in proti njej vodijo prekrškovni postopek.

Letališka policija je bila včeraj okoli 11.40 obveščena o kršitvi javnega reda in miru na enem od letal, in sicer v času priprave na let. Ugotovili so, da se je potnica nedostojno in nasilno vedla do drugih na letalu. Gre za kršitev prvega odstavka 6. člena zakona o varstvu javnega reda in miru. Predpisana globa za ta prekršek je 250,38 evra.

Kot so pojasnili na policiji, je potnica, ki se je nasilno in nedostojno vedla do drugih na letalu, slovenska državljanka.

Policija je zaradi incidenta iz letala izkrcala vse potnike, ki jih je bilo 183. Zdravniško osebje je vse udeležene v incidentu pregledalo in oskrbelo. Letalo nizkocenovnega prevoznika Easyjet, ki bi moralo včeraj ob 10.55 z brniškega letališča poleteti proti londonskemu letališču Gatwick, je bilo že na poti na vzletno stezo, zaradi incidenta pa se je obrnilo in zaprosilo za posredovanje policije.

Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo

Letalo se je prazno vrnilo v London, potniki pa bodo lahko tja poleteli šele danes. Kot navaja spletni portal N1, bo nadomestni polet z Brnika v London danes ob 16.45. Letalska družba je potnikom, ki so to želeli, zagotovila prenočitev v hotelu.

Očividka: Potnica je bila nasilna že pred vkrcanjem na letalo

Ena od potnic na letalu je za 24ur.com povedala podrobnosti o incidentu: Slovenka, stara okoli 30 let, naj bi se na letalu znašla nad starejšo Slovenko, slednja naj bi jo prosila, da si iz ušes vzame slušalke in nastavi telefon na način za letenje. Kot je dejala, je slišala krik, nato udarce. V spor je posegla stevardesa, ki je skušala potnico umiriti, in ji dejala, da nasilja ne tolerirajo. Nasilna ženska naj bi vanjo zarila svoje nohte in jo celo ugriznila.

Druga stevardesa pa je potnike prosila, če ji lahko kdo pomaga obvladati nasilno žensko. Osebju je nato pomagalo pet moških. Pilot jim je sporočil, da letalo ne bo poletelo in da bo primer prevzela policija. Letališka policija je žensko pridržala, zdravniško osebje pa je oskrbelo in pregledalo vse, ki so bili v incidentu udeleženi.

Kabinsko osebje je imelo težave z enim potnikom že iz Londona v Ljubljano

Kot je za portal povedala očividka, je bila mlajša Slovenka razdražljiva in verbalno nasilna že pred vkrcanjem na letalo. »Po odpovedanem letu je sicer med pogovorom z ostalimi potniki in osebjem razbrala, da naj bi imelo kabinsko osebje že na letu iz Londona v Ljubljano težave z enim od potnikov, napadena stevardesa pa zaradi incidenta ni mogla nadaljevati dela. Let naj bi zato odpovedali, ker da niso imeli zagotovljenega kabinskega osebja,« navaja 24ur.com.