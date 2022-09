Energetika Celje ne bo več dobavljala plina

Potem ko je vlada zamejila prodajne cene zemeljskega plina, nabavne cene pa so še vedno zelo visoke, so v Energetiki Celje ocenili, da je situacija finančno nevzdržna in ogroža poslovanje celotnega podjetja. Odjemalce, trenutno jih je še okoli 4000, bodo o tem obvestili prihodnji teden, ko bo dokončno odločitev o ukinitvi dobave plina obravnaval še nadzorni svet družbe. V Energetiki mirijo, da odjemalci ne bodo na mrzlem, saj je postopek zamenjave dobavitelja utečen, vse, ki jim to ne bo uspelo pravočasno, pa po novem ščiti tudi zakonodaja in bodo dobili nadomestnega dobavitelja. Ta je sicer lahko dražji.

Še pred dvema letoma je dejavnost dobave zemeljskega plina v celjski Energetiki predstavljala do največ četrtine njihovega poslovanja, zdaj so stroški ogromni. Kot je pojasnil direktor podjetja Aleksander Mirt, so Agencijo za energijo obvestili, da bodo prenehali dobavljati plin predvidoma 1. novembra. Ker so informacije predčasno prišle v javnost, so v podjetju danes pojasnili nekatere podrobnosti. Mirt je sicer dejal, da bodo vse uporabnike o tej odločitvi obvestili prihodnji teden, dopise bodo poslali v torek, dan po seji nadzornega sveta, ki mora podati še dokončno odločitev glede ukinitve dobave.

Da je situacija težka, so odjemalce sicer obveščali že večkrat z več različnimi dopisi in del odjemalcev si je že poiskal nove dobavitelje. Kot je dejal Mirt, pa jih imajo še vedno okoli 4000. Novega dobavitelja naj si poiščejo čim prej, je dejal Mirt: »Postopek zamenjave je utečen. Ko si odjemalec izbere novega dobavitelja, z njim sklene pogodbo in nato dobavitelj uredi vse potrebno. Kljub temu smo za vprašanja in pomoč na voljo tudi na Energetiki Celje, kjer smo odprli klicni center.«

Nerešljiv problem

Težave so se začele že konec lanskega leta, je dejal Mirt. Napovedi so kazale, da bo vse to prehodnega značaja, potem pa se je začela vojna v Ukrajini, ki je cene še pognala v nebo. »Problem Evrope je, da cenovne elastičnosti pri plinu pravzaprav ni. Zato je to kar nerešljiv problem,« je dejal Mirt. Dodal je, da je bilo zanje zadnja pika na i zamejitev cen. Medtem ko imajo dobavitelji cene omejene, sami kupujejo vedno dražji plin. Pričakovali so kompenzacijsko shemo za vse, ki so v verigi. Teh kompenzacij (še) ni, zdaj pa ne morejo več čakati: »Mi imamo relativno malo kapitala in izračuni kažejo, da bi lahko hitro prišli v likvidnostne težave, ker so cene res nore. Tako kot je za odjemalce problem, ker so cene skoraj trikratne, so na nabavnih trgih cene petnajstkratne. To je nepojmljivo.«

Energetika Celje je prav zaradi plina že lani pridelala dva milijona izgube, je dejal Mirt. Tako si ne morejo privoščiti, da bi še naprej kupovali dragi plin, ki ga ne bi mogli prodati po ceni, ki bi bila zanje še vzdržna: »Lani cene nismo takoj dvignili, ker smo mislili, da so podražitve bolj prehodnega značaja, in smo ustvarili kar veliko izgube. Kot poslovodstvo moramo gledati, da ne ogrozimo celotnega podjetja.«

Vsi bodo na toplem

V Energetiki Celje so čakali tudi na novelo zakona o oskrbi s plini, ki je začela ta teden veljati in vpeljuje nadomestno oskrbo. Odjemalci, ki do predvidenega datuma ne bodo zamenjali dobavitelja, bodo avtomatsko dobili nadomestnega. Ta možnost je sicer lahko dražja, a Mirt pravi, da prav zaradi zamejitev cen ne bi smelo biti težav, odjemalec pa ima tako malo več časa, da poišče novega dobavitelja.

Energetika Celje sicer ni edini dobavitelj plina, ki je napovedal ukinitev dobave. Že 1. oktobra bodo plin prenehali dobavljati v velenjski komunali, prav tako 1. novembra pa naj bi po poročanju STA to storili tudi v kranjskem Domplanu.

Celjska Energetika ima sicer še 8000 odjemalcev, ki so priključeni na daljinsko ogrevanje. Tam težav ni pričakovati, saj večino ogrevanja zagotavljajo s termično obdelavo odpadkov, plin pa predstavlja le deset odstotkov vira energentov.