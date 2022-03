Energetske dodatke bodo nakazali 12. in 14. aprila

V nadaljevanju preberite:

Znani so datumi, kdaj bodo upravičenci na bančne račune prejeli solidarnostni dodatek za odpravo energetske revščine – upokojenci ga bodo dobili 12. aprila, druge skupine, ki so jih določili v zakonu o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, pa 14. aprila. Predvideno je, da bo država po 150 evrov nakazala okoli 710.000 prebivalcem, ob tem pa je slišati pomisleke o pravičnosti kriterijev, ki jih je določila vlada in potrdil državni zbor.