Erjavec kot pomočnik direktorja Iskratela

Različne špekulacije o Erjavčevem položaju

Pred sredino sejo sveta Desus se pojavljajo različne špekulacije o usodi Karla Erjavca na položaju predsednika stranke. Ugibanja o tem je podkrepila informacija, da se je zaposlil v Iskratelu. Če bo odšel z vrha Desusa, bo iz drugih razlogov, ne zato, ker je dobil delo v Iskratelu, pa meni vodja poslancev Desusa Franc Jurša. Svet DeSUS bo v sredo odločal o predlogih izvršnega odbora, ki je 24. februarja razpravljal o nadaljnjem delovanju stranke po neuspešni konstruktivni nezaupnici s kandidaturo Erjavca za predsednika vlade. Izvršni odbor je sklenil, da bodo zmerna opozicija. Tako ne bodo člani KUL, v katero so vključene opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB, in tudi ne bodo podpisali sporazuma o sodelovanju z vlado Janeza Janše.



Poleg odločanja o teh sklepih pa se bodo na sredini seji sveta glede na številna ugibanja v medijih težko izognili razpravi o Erjavčevem položaju. Po nekaterih informacijah bi lahko prišlo do pozivov k njegovemu odstopu ali glasovanja o zaupnici. Erjavec danes na vprašanje STA, ali razmišlja o tem, da bi to storil, danes ni odgovoril. Po neuspešni kandidaturi za predsednika vlade je sicer napovedal konsolidacijo stranke. STA

Po tem, ko predsedniku Desusafebruarja ni uspelo postati mandatar nove vlade – za uspeh nezaupnice bi potreboval 46 glasov, a jih je dobil samo 40 – je našel novo službo v gospodarstvu, razkriva spletni portal 24ur.com . Erjavec se je zaposlil v podjetju Iskratel, kjer bo kot pomočnik direktorjazaposlen za tuje trge, so to informacijo po poročanju portala potrdili tudi v telekomunikacijskem podjetju. V Iskratelu so prepričani, da politika lahko pomembno vpliva na gospodarstvo ter prinaša boljše poslovne rezultate.S podjetjem Iskratel, ki je lansko leto postalo last avstrijske družbe S&T, je bil Erjavec že v preteklosti v dobrih odnosih. Kot minister za zunanje zadeve je bil glavni ambasador podjetja, še piše 24ur.com.