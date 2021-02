Erjavec: Računam najmanj na 43 poslanskih glasov

Opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in Desus so konstruktivno nezaupnico ponovno vložile v sredo. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Nezaupnico ponovno vložili v sredo

Erjavec program morebitne vade koalicije Kul strnil v štiri stebre

Janša konstrutivno nezaupnico označil za destruktivno farso

V državnem zboru se je ob 10. uri začela izredna seja z razpravo in končno odločitvijo glede konstruktivne nezaupnice vladis kandidatom za novega predsednika vlade. Predlagatelji za uspeh nezaupnice potrebujejo 46 glasov. Nezaupnico so vložile LMŠ, SD, Levica, SAB in Desus. Pričakovati je maratonsko, ostro razpravo, tajno glasovanje bo na vrsti šele v poznih večernih urah. Izid bi bil lahko znan šele okoli 23. ali 24. ure, je napovedal predsednik državnega zbora. V uspeh verjamejo na obeh straneh.Predstavitev programskih zasnov kandidata za morebitno novo vladoin Janšev odgovor sta v prvem delu programa seje. Uvod v razpravo je podal vodja poslanske skupine LMŠ, in sicer z dopolnilno obrazložitvijo nezaupnice s strani predlagatelja, skupine poslank in poslancev. Povedal je, da predlagatelji nezaupnice ne nameravajo sodelovati pri vladnem rušenju institucij, barantanju o življenjih, sodstvu in medijih in ponovil niz očitkov opozicije Janši in SDS.»Cilj SDS je jasen, ugrabiti demokratične procese, demokratične institucije in državo ter zamrzniti ustavo v najvišji akt soglasja v neki skupnosti. Brez spoštovanja ustave nam ostanejo samo še brezpravnost, oblastniška samovolja, avtoritarna država in družba brez prihodnosti,« je povedal. Premieru in njegovi stranki je mdr. očital še zavestno ignoriranje ustavnega reda, ignoriranje državnega zbora, poskus finančne razgradnje in podreditve RTV, STA in drugih medijev, podrejanje neodvisnih ustanov, policije, NPU, Sove, urada za preprečevanje pranja denarja ... Očital ji je tudi prepozno, neustrezno in stihijsko ukrepanje med epidemijo, potiskanje Slovenije v družbo najspornejših držav EU in skrivanje programa okrevanja.Na začetku zasedanja je bilo sicer navzočih 76 poslancev.Opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in Desus so sicer konstruktivno nezaupnico ponovno vložile v sredo. Pod januarskim predlogom je bilo podpisanih 42 poslancev, tokrat so predlog vložile z desetimi poslanskimi podpisi.Poleg sistematičnega kršenja temeljnih načel ustavne ureditve, ogrožanja ugleda in položaja države v mednarodni skupnosti opozicija Janševi vladi očita tudi neučinkovit spopad z epidemijo covida-19. Poudarjajo predvsem veliko število mrtvih in okuženih. Temeljna značilnost tretje Janševe vlade pa naj bi bila tudi neverjetna lahkotnost ocenjevanja, da več denarja ko zmečemo iz javnofinančne malhe za protikoronske pakete, bolje nam gre.Karl Erjavec je med argumenti za uspeh nezaupnice izpostavil nujnost zaustavitve denormalizacije države, nespoštovanja temeljnih ustavnih načel, uvrščanja Slovenije med države s težavami s spoštovanjem vladavine prava, neustreznega soočanja z najnevarnejšo epidemijo v zadnjem stoletju in politikantskega odnosa do nje.Poslance je pozval k razmisleku o glasovanju o bodisi avtoritarni bodisi demokratični Sloveniji. Ponovil je, da danes ne odločajo o Karlu Viktorju Erjavcu, pač pa o prihodnosti Slovenije. Ni pozabil poudariti niti, da je Janša stranko SMC postavil v povsem podrejen položaj. Prepričan je, da ta stranka enostranskega ravnanja Janše ne bo zmogla preprečiti.»V naši parlamentarni zgodovini je vlaganje konstruktivne nezaupnice zelo redko, je prej izjema kot pravilo. Konstruktivna nezaupnica je tokrat vložena zlasti zato, ker smo se znašli v prelomnem trenutku za prihodnost naše države,« je povedal.Program morebitne lastne vlade oziroma koalicije Kul je strnil v štiri stebre. To so zdravje, solidarnost, okolje in razvoj. Obljubil je, da bo njegova morebitna vlada izpeljala cel mandat.Erjavec je sicer po poročanju STA ob prihodu na sejo povedal, da ima mešane občutke, vendar je zadovoljen, da je konstruktivna nezaupnica vložena in bodo poslanci odločali o prihodnosti Slovenije. Kot je povedal, težko ocenjuje, kakšna bo podpora, računa pa najmanj na 43 glasov.A je znova poudaril, da je za uspeh nezaupnice aktualni vladi bistveno doseči 46 poslanskih glasov. Če jih ne bo, bo po njegovih besedah pomenilo, da so se poslanci odločili za nadaljevanje aktualne politike. Sam je znova poudaril, da si bo njegova vlada v primeru uspeha prizadevala Slovenijo znova narediti normalno državo.»Boste res dovolili, da vlada do konca tega mandata vzpostavi drugo republiko?« je v svojem nastopu še vprašal poslance. »Vse, kar je bilo zgrajenega v zadnjih 30 let, je po mnenju aktualne vlade zanič.«Janša dogajanja ni označil za vlaganje konstruktivne nezaupnice, pač pa »destruktivne farse«. Označil jo je za zmes kritikastrstva, lepih želja in laži. Obnovil je vrsto ukrepov vlade, ki jih sam ocenjuje za uspešne in učinkovite.Predstavil je tudi odstotek umrlih zaradi covida-19, ki je po njegovem mnenju argument uspeha Slovenije glede pandemije. Izpostavil je, da ima Slovenija osmi najvišji delež starostnikov v prebivalstvu na svetu in nevlaganje v slovenske domove ostarelih. Ljudje so v pandemiji umirali zaradi vlad v zadnjih desetih letih, je ocenil. Celo zato, ker je denar šel na Metelkovo 6 v Ljubljani.Pripomnil je, da ne delajo druge republike, pač pa branijo prvo, in sicer pred politiko, ki jo prdstavlja Kul. Erjavca se je lotil še z navedbo števila manj kot 400 glasov, ki jih je prejel na zadnjih državnozborskih volitev. »Iz Kula zapravljate čas in denar davkoplačevalcev, v zadnjih 10 letih ste za paravojsko z Metelkove in Roga zapravili več kot za domove starejših. Rezultat so mazanje fasad in grožnje s smrtjo,« je povedal. Povedal je, da se SDS ne boji volitev.V dosedanji razpravi je bil edini, ki mu je del državnega zbora namenil aplavz.