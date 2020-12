Erjavec napoveduje vložitev konstruktivne nezaupnice

Priložnost za drugačno politiko

Predsednik DeSUSje po današnjem sestanku s predsedniki strank KUL napovedal, da bodo do konca leta oz. prihodnji teden vložili konstruktivno nezaupnico. Pričakuje, da bodo dotlej zbrali 46 poslanskih podpisov. Po njegovih besedah so se danes tudi dogovorili, da ga bodo organi strank KUL potrdili kot mandatarja za sestavo nove vlade.To je po njegovih besedah pomembno zato, ker je v zadnjem času veliko špekulacij o tem, da naj bi mandatarstvo prevzela neka tretja oseba. Potrditev organov strank KUL bo po Erjavčevih navedbah zagotovilo, da bo takrat, ko bodo vložili nezaupnico vladi, kandidat za mandatarja nove vlade on.Erjavec je v ponedeljek zvečer za STA sicer zatrdil, da bo kandidiral za mandatarja le, če bo imel 46 poslanskih podpisov. Danes, kot kaže, napoveduje vložitev nezaupnice v vsakem primeru. Pričakuje, da bodo v tem času zbrali dovolj podpisov poslancev. Kot je pojasnil v današnji izjavi v DZ, jim dobro kaže in so zelo blizu.Po Erjavčevih besedah se ravnajo po vodilu predsednika države, ki je po ponedeljkovem srečanju s predsedniki DZ, vlade in DS pozval, da se politična situacija razčisti čim prej.Izpostavil je, da Slovenijo čakajo hudi izzivi, zlasti v zvezi z epidemijo, ter spomnil na število umrlih bolnikov s covidom-19. Potem ko jeodstopil z mesta ministra za zdravje in je premier Janez Janša začasno prevzel vodenje tega ministrstva, Janša po Erjavčevih besedah prevzema tudi odgovornost za trenutne razmere.»Vidimo, kakšni so rezultati. To je tudi razlog za to, da želimo novo vlado. Menimo, da je zelo neodgovorno, če se bo ta trend nadaljeval,« je povedal Erjavec. Dodal je, da v DeSUS, ki zagovarjajo starejše, tega ne morejo mirno gledati. Po njegovem mnenju namreč nič ne pomaga, če dajejo 300 evrov za tiste z najnižjimi pokojninami, po drugi strani »pa nam vsak dan za en avtobus starejših umre.«Po Erjavčevih ocenah je to priložnost tudi za poslance, da spremenijo to politiko, »ki je, kar se tiče epidemije, neuspešna«. Spomnil pa je tudi na nekatere poteze aktualne vlade, med drugim glede financiranja nevladnih organizacij in medijev. »Gre predvsem za demontažo družbenih sistemov,« je ugotavljal Erjavec.Tako zlasti od poslancev SMC, ki se po njegovih trditvah ne počutijo dobro v tej vladi, pričakuje, da tako kot DeSUS prevzamejo odgovornost za spremembo stanja v državi. »Naslednji teden bomo vložili konstruktivno nezaupnico predvsem zato, ker je treba to stanje ustaviti,« je napovedal.Prvak SMCje sicer minuli teden sporočil, da je osem poslancev SMC enotnih v tem, da Erjavca ne podpirajo za mandatarja. A po Erjavčevih ocenah Počivalškova izjava o tem ni bila verodostojna, saj da se je naknadno ugotovilo, da temu ni bilo tako. Erjavec še pravi, da poslanci SMC niso problem, temveč »rešitev našega problema«. »Naš problem pa je, da je država zašla v povsem napačno smer,« je dodal.Na vprašanje, kaj se bo zgodilo, če poslanci SMC ne bodo prispevali svojih glasov zanj, pa je prvak DeSUS odgovoril: »To pomeni, da sestava tega DZ podpira drugo republiko, odsotnost vladavine prava, napade na medije, nefinanciranje nevladnih organizacij. Podpira to, da smo v družbi z Madžarsko in Poljsko. Če je to to, potem je pač to očitno trenutna volja DZ. Pa nisem prepričan, da je takšna.«Kot je še pojasnil, se ves čas pogovarjajo s poslanci, tako kot se tudi Janša, ki je imel sestanek tudi s poslanci DeSUS. Ob tem je zatrdil, da DeSUS zagotavlja glasove štirih poslancev za novo vlado. Poslanecpa je, kot je po Erjavčevih navedbah sporočila občinska organizacija Šentjur pri Celju, izključen iz stranke. Predsednik DeSUS pričakuje, da se bo umaknil iz poslanske skupine.