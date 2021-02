Erjavec: Poslanci Desusa so enotni in nezaupnico podpirajo

Prvak Desusaje pred začetkom današnjega sestanka vodstva Desusa s poslansko skupino izrazil pričakovanje, da bodo poslanci na strani stranke. »Vse je odvisno od njihove vesti. Mislim, da vedo, zakaj so v DZ. Zlasti zaradi številnih naših članov in simpatizerjev,« je dejal ob prihodu v DZ. Po sestanku pa napovedal, da bo prihodnji teden vložiml konstruktivno nezaupnico, poslanci DeSUS so po njegovih besedah enotni in nezaupnico podpirajo.Poslanci Desusa in vodstvo stranke so se sestali ob 10. uri. Erjavec je v izjavi novinarjem ob prihodu med drugim poudaril, da poslanci zastopajo strankine volivce. Tako pričakuje ugoden razplet, poslance je spomnil, da jim je stranka veliko dala. Sestanek vodstva Desusa s poslansko skupino naj bi danes prinesel odgovor o nadaljnjem delovanju oziroma položaju strankinih poslancev. Ti namreč tudi po izstopu Desusa iz koalicije dajejo različna sporočila o tem, na kateri strani se vidijo.Premiernjihov odgovor o tem, ali sodelujejo z vlado ali so klasična opozicija »brez kadrovskega razreza v vladi glede na koalicijsko pogodbo«, pričakuje do srede, ko se bo sestala koalicija. V vladi sicer za zdaj še vedno dela minister za kmetijstvo iz vrst DesusaVodja poslancev Desusaje v petkovi izjavi pojasnil, da se v katerem koli mandatu težko vidi v ekstremni opoziciji. Po mnenju poslancapa bi po tem, ko je Erjavec umaknil soglasje h kandidaturi za predsednika vlade in se je postopek konstruktivne nezaupnice ustavil, poslancem Desusa kazalo iti v konstruktivno opozicijo.