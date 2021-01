Erjavec »puško v koruzo« le začasno

Celoten članek lahko preberete po ogledu videa .

Kandidat za mandatarja Karl Erjavec je kljub temu, da se vsi prvaki strank z njegovo potezo niso strinjali, včeraj Koalicijo ustavnega loka (Kul) postavil pred dejstvo, da začasno umika soglasje h kandidaturi zaradi slabe epidemiološke slike. Nekaj poslancev je okuženih oziroma v samoizolaciji, zato ne morejo priti na tajno glasovanje.



»Če bomo čakali na to, da bodo vsi poslanci zdravi, lahko čakamo do poletja. Časa pa ni. Glasovanje mora biti izvedeno v najkrajšem možnem času. Kar se tiče nas, je bila napaka že v tem, da se je to soglasje umikalo,« je komentiral koordinator Levice Luka Mesec.



Tajno glasovanje je namreč za zdaj mogoče le v državnem zboru, zato so poleg Levice tudi v SAB menili, da bi morali še pred razpisom seje državnega zbora, na kateri bi glasovali o konstruktivni nezaupnici, proučiti možnost, da se glasovanje izvede v okviru trenutnih določil poslovnika državnega zbora oziroma z manjšimi popravki poslovnika. Da Karl Erjavec ni imel druge možnosti kot umik soglasja, so sicer ocenili v SD. Predsednik LMŠ Marjan Šarec pa je komentiral, da je umik konstruktivne nezaupnice dosegel namen, saj se je tako vodstvo državnega zbora začelo ukvarjati s tem, kako omogočiti tajno glasovanje tudi zunaj državnega zbora.



Koalicija ustavnega loka – po včerajšnji odločitvi sveta stranke je tudi Desus postal formalno njen del – naj bi danes predlagala, da bi v poslovnik državnega zbora vnesli možnost, da bi volilne komisije obiskale poslance, ki se seje ne morejo udeležiti, in bi tako lahko tajno glasovali. Takšno možnost že poznamo pri volitvah, saj 83. člen zakona o volitvah v državni zbor omogoča volivcem, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, glasovanje pred volilnim odborom na svojem domu. To morajo volivci sporočiti okrajni volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.



Kot je bilo mogoče razumeti Erjavca, bodo konstruktivno nezaupnico vnovič vložili takoj, ko bo glasovanje omogočeno vsem poslancem, ki bodo pod predlog podpisani, tudi če spremembe poslovnika – za to je namreč potrebna vsaj dvotretjinska podpora poslancev, torej tudi koalicijskih – še ne bo. »Zame je pomembno, da imajo tisti, ki so se pod predlog podpisali, možnost razpravljati in glasovati,« je med drugim še povedal nesojeni mandatar.



»Odvržene puške v koruzi se množijo, tako da bo počasi že velika gneča,« pa je včeraj dogajanje komentiral premier Janez Janša.