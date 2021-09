Evroposlanci za priznavanje istospolnih zvez po vsej EU

Istospolni zakonci in partnerji bi morali biti obravnavani enako kot zakonci in partnerji, ki so različnih spolov. FOTO: Marton Monus/Reuters

Za mavrične družine enake pravice do združitve družine

Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju v Strasbourgu sprejeli resolucijo, v kateri so poudarili, da bi morale biti istospolne zakonske zveze in partnerske skupnosti priznane po vsej Evropski uniji. Zavzeli so se tudi za ukrepanje proti Romuniji, Madžarski in Poljski zaradi neupoštevanja sodb Sodišča EU oziroma diskriminacije skupnosti LGBTIQ.Za resolucijo je glasovalo 387 poslancev, proti 161, 123 pa se jih je glasovanja vzdržalo, so sporočili iz Evropskega parlamenta. Od slovenskih evroposlancev so za resolucijo glasovaliin(oba S&D/SD) terin(oba Renew/LMŠ). Proti sta glasovalain(oba EPP/SDS).(EPP/NSi) in(EPP/SLS) pa sta se glasovanja vzdržala.Po mnenju evroposlancev bi bilo treba zakonske zveze oziroma registrirane partnerske skupnosti, sklenjene v eni državi članici, na enoten način priznati v vseh članicah. Istospolni zakonci in partnerji pa bi morali biti obravnavani enako kot zakonci in partnerji, ki so različnih spolov.Vse države članice EU so pozvali, naj odrasle, navedene v otrokovem rojstnem listu, priznajo kot njegove zakonite starše. Poslanci želijo, da bi imele tako imenovane mavrične družine enako pravico do združitve družine kot pari različnih spolov in njihove družine. V želji, da bi zagotovili, da otroci ne bi ostali brez državljanstva, ko se njihove družine preselijo iz ene države članice v drugo, zagovarjajo, da bi bilo treba družine obravnavati enako po vsej EU.V resoluciji so poudarili še, da bi morali imeti državljani, ki pripadajo skupnosti LGBTIQ, možnost, da uveljavljajo vse svoje pravice, vključno s pravico do prostega gibanja kjer koli v Uniji.Pri tem so evropsko komisijo pozvali, naj proti Romuniji sprejme ukrepe za uveljavljanje predpisov, ker romunska vlada svoje zakonodaje ni uskladila s sodbo Sodišča EU, v kateri je to ugotovilo, da se določbe o zakoncu iz direktive o prostem gibanju uporabljajo tudi za istospolne pare.Pozvali pa so tudi k ukrepanju proti Poljski in Madžarski, kjer se pripadniki skupnosti LGBTIQ soočajo z diskriminacijo, so navedli v parlamentu.