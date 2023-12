Evropski parlament čaka še dolga pot do povrnitve ugleda

V nadaljevanju preberite:

»Eno leto po največjem škandalu v zgodovini evropskega parlamenta, ki je zamajal zaupanje državljanov držav članic v institucijo, bi javnost upravičeno pričakovala, da so bile sprejete celovite spremembe etičnega kodeksa parlamenta, ki bi preprečile ponovitev. Ne samo, da se to ni zgodilo, ne izvaja se tudi načrt s 14 točkami, ki ga je napovedala predsednica evropskega parlamenta,« so kritični pri Transparency International.

»Ne zdi se mi prav, da se Eva Kaili danes sprehaja po evropskem parlamentu. Če bi obstajala kakršna koli še tako nizka stopnja politične integritete, potem bi morala ob tako močnih obtožbah prevzeti politično odgovornost in odstopiti,« pravi evropska poslanka Romana Tomc, članica Evropske ljudske stranke (Krščanski demokrati). Kako na to gledajo v evropskem parlamentu? Kdo lahko odpokliče evropskega poslanca?